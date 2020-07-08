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影像曝！3歲女童疑遭性霸凌血染內褲　幼兒園回應：沒拍到關鍵畫面

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記者陳豐德／新北報導

新北市三峽一名3歲女童家長指控6月初幫小孩洗澡時，發現女童外陰部有傷口、血染內褲，追問之下女童才說有男同學在幼兒園戳弄她的下體，調閱監視器發現，當時女童為了躲避男童已經躲到監視器死角，畫面中有拍到女童遭推倒、勒脖，女童起身時雙腳已經無法併攏，對此園方則表示老師沒當場發現確有疏失，但完全沒有畫面能證明女童下體有被戳弄。

▲▼三峽某家幼兒園驚傳女童遭性霸凌戳下體爆血，園方則回應沒拍到關鍵畫面。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲三峽某家幼兒園驚傳女童遭性霸凌戳下體爆血，園方則回應沒拍到關鍵畫面。（圖／記者陳豐德翻攝）

女童家長今年6月9日發現女兒下體會痛、會癢，追問之下女童才說出是班上男同學弄的「我不要跟他們當朋友了！」家長調閱監視器後，發現幼兒園一名男童會對女兒「磨蹭」，或舉起手毆打女童頭部，女童向老師求救時，老師卻在一旁滑手機，後續男童變本加厲摳傷女童下體導致爆血，整起事件才曝光。

幼兒園向媒體表示，6月9日當天並沒有收到家長通知，是到了10號下午女童主動跟老師說「下面癢癢的」，他們才發現女童外陰部流血，拍下照片後通知家長，而家長只簡短回應「前一晚就知道了」。

幼兒園指出，直到11號女童請假後，中午家長帶著警方到園所內調閱監視器，發現10日上午確實有一名男同學毆打女童，而老師以手機在旁操作電子點名系統才會沒注意到，坦承是園方疏失，但畫面中並沒拍到女童被戳下體的畫面，目前已經將相關事證都提供給警方，全案交由檢警調查。

新北教育局則表示，若有可歸責園方及教師疏失所致責任，將依相關法令裁處，若有疏失將依幼照法及兒少法相關規定裁處最重7萬5千元罰金。另外三峽這家幼兒園稽查時發現未依規定人數編班、幼幼班幼生與其他年齡幼生混齡、師生比不符規定，已裁處要求限期改善，並列為後續重點稽查對象。

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