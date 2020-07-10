捷運站排水溝驚見「男屍」！巡邏警到場一看…秒打電話救人

▲高雄青埔捷運站旁排水溝驚見「男屍」。（圖／記者吳奕靖翻攝）



記者柯振中、吳奕靖／高雄報導

高雄市橋頭區青埔捷運站4日傳出中暑熱暈的事件，警方當時獲報，捷運站旁的排水溝發現一具男屍，趕忙前往現場，發現是一名老伯倒臥在排水溝內，意識清醒，但受困溝內、動彈不得，身上還有多處傷口，只能發出微弱的聲音呼救，所幸送往醫院後沒有大礙。

高雄市警岡山分局橋頭分駐所4日下午2點接獲通報，得知青埔捷運站旁的大排水溝有具男性屍體，趕忙前往現場處理。2名巡邏員警到場後，發現張姓老翁俯臥在排水溝內，身旁還有一輛破損的腳踏車，所幸張姓老翁並非身亡，而是困在排水溝內，意識還清醒，但因為身上多處受傷，只能發出微弱的聲音呼救。

▼高雄青埔捷運站旁排水溝驚見「男屍」，警方到場才發現，原來是老翁摔入排水溝。（圖／記者吳奕靖翻攝）



員警立刻通報救護人員、消防隊，找人來救出受困老翁，隨後送醫急救。至於為何會倒臥排水溝，張姓老翁指出，當時騎著腳踏車，準備前往岡山，結果因為太熱，一時頭昏腦脹，失去方向感，才摔入大排水溝，還好有熱心的民眾發現，否則後果不堪設想。

對此，警方提醒，近日午後天氣炎熱，且容易降下大雷雨，民眾外出活動時，避免靠近大排水溝，若不慎摔落，可能因為馬路聲音吵雜，呼救聲不容易傳出去。

►夏天鎮靜神水只有它

►票券換東森幣加碼1.5倍！輕鬆三步驟請點我