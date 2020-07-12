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帶隊偷「海賊王公仔」！陸戰隊中隊長「彎腰猛鑽」娃娃機洞口　2下屬幫掩護　

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▲桃園市王姓、許姓男子涉嫌於去年11月間至今年1月間，以自製工具專門破壞娃娃機店兌幣機竊取財物。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲海軍陸戰隊中隊長與2名同袍三度偷竊娃娃機台內的商品遭判拘。（資料照／非本案地點／記者沈繼昌攝）

記者陳羿妏／高雄報導

服役於海軍陸戰隊戰鬥支援大隊運輸的蒲姓中隊長2019年間帶著張姓、黃姓部屬三度偷竊娃娃機內的物品，得手2隻海賊王公仔、1隻香蕉造型娃娃，價值總共2700元，直到邱姓機台業者察覺有異，報警處理後，整起竊盜案才因此曝光。對此，橋頭地院審理後，蒲男遭判拘役55日，張、黃2人則是45日，皆可易科罰金。

判決指出，2019年1月24日凌晨1時29分許，蒲男與張男、黃男一同到高雄一間選物販賣機店，由黃男投幣，先將商品夾至取物口旁，再由蒲男蹲下、上半身鑽進取物口內，伸到取物口，藉此竊得1盒價值1000元的海賊王公仔，隨即離開店面，怎料，5分鐘後，3人再度折返回店面，這次改由張男投幣，把物品夾到取物口，一樣由蒲男鑽進去偷，再竊得1盒價值1000元的海賊王公仔。

然而，隔月20日他們再次犯案，3人輪流投幣都沒夾成功，於是蒲男再度以相同手法，彎腰往下鑽進洞口竊得1隻價值700元的香蕉造型娃娃，直到邱姓機台業者發現不太對勁，進一步調閱監視器，報警後才揭開整起事件。

蒲男辯稱，他沒有不法意圖，當時確實有達到保夾金額，但因為爪子鬆夾不出來，才會決定用手拿取；張男、黃男則說，他們只是到販賣機店消費，見蒲男要伸手取物品時，有用手、腳擋住洞口，也有口頭阻止過，而他們強調，沒有要偷東西，第一次夾娃娃時有達保夾金額。

對此，法官認為，3人說詞相當反覆，再加上監視器畫面全拍下過程，認定他們犯行。不過，法官提到，3人未能自我檢討，毫無悔意，犯後態度不佳，審酌目前物品已全數歸還店家後，按照犯罪情狀，蒲男被依共同犯竊盜罪判拘55日，得易科罰金5萬5千元，張男、黃男2人則是45日，得易科罰金4萬5千元，全案可上訴。

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