澎湖國小校長上班狂炒股…「3年半進出43億」監院彈劾！他說：這是金融教育

▲澎湖縣白沙鄉赤崁國小校長蔡樂生「上班炒股」遭公懲會記過2次。（圖／翻攝赤崁國小官網）

記者陳羿妏／台北報導

澎湖縣白沙鄉赤崁國小校長蔡樂生多次遭檢舉「沉迷股市怠忽職守」，即便遭受澎湖縣政府懲處，仍屢勸不聽，經監察院介入調查後，今年5月1日通過蔡樂生的彈劾案，移送公懲會審理，而日前公懲判決結果出爐，蔡樂生被記過2次。

判決指出，蔡樂生1996年起即擔任國小校長，長期受國家栽培，卻未能廉潔自持以為師表，擔任中山國小及赤崁國小校長期間，被民眾多次檢舉「上班炒股」，而經澎湖縣政府調查，蔡確實在上班時間從事「非公務行為」，多次勸阻仍未知警惕，甚至意圖對其懷疑爆料的中山國小教師進行秋後算帳，同時間再持續委託證券商買賣股票。

被媒體爆料後，蔡樂生遭縣府記申誡1次，不過他竟辯稱「上班時並不操作，只是偶爾當成金融教育了解」、「只是有時候手癢會看一下」，在這之後，仍是依然故我，此舉讓監察院認為，蔡樂生已辱校長一職，違失情節重大，多以不實言詞狡辯，決定提案彈劾，並移請公務員懲戒委員會審理。

▲監察院介入調查蔡樂生，發現他炒股進出金額超過21億元。（圖／記者林健華攝）



另外根據監察院調查，2015年4月1日至2018年9月15日，約3年半的時間，蔡樂生委託買進上市、上櫃股票有1萬3265筆，4萬2036張，金額約21.75億元，而委託賣出上市、上櫃股票有2萬240筆，4萬2079張，金額約為21.71億元，進出金額相當龐大，確實頻繁進出股市。

對此，公懲會認為，蔡樂生身為校長，竟長期間利用上班時間買賣股票，即便經澎湖縣政府懲處後，仍照樣不理會，持續上班炒股，考量一切情狀後，最終將蔡樂生記過2次。

►減油80%不怕胖



►二手票券豐富你的生活

【更多新聞】

慶生完回家續攤…他與國中少女纏綿！友旁邊觀看狂偷錄 竟上傳國外AV網



「改善暈眩」治療師二度硬上！人妻苦忍全程搜證 完事搶衛生紙…驗DNA自救



撒3000萬架衛星設備！他盜錄節目訊號…轉給非法機上盒 判賠電視台1300萬

