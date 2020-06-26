4個月汪好可憐！嘉義女「踹下車」…牠在後苦追　家畜所開罰8萬3千元

▲▼ 踹狗棄養辯稱訓犬，女子遭開罰8萬3 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣家畜疾病防治所接獲民眾通報，指稱水上鄉有一女子騎乘機車將所飼養的馬爾濟斯狗狗踹下車後，加速離去，女子雖辯稱是在訓練犬隻，但家畜所調查顯有棄養事實，加上該犬未依規定絕育與辦理寵物登記，依違反動物保護法規定裁罰8萬3千元。

家畜所今年1月接獲民眾通報水上鄉中庄村有人棄養犬隻，並將該犬隻送交家畜所，經家畜所調閱鄰近監視影像與機車車籍資料後，函請當事者製作訪談筆錄。





對於棄養一事，當事者表示平日常常在當地附近溜犬與訓練犬隻，當天犬隻走失，至今未尋回，並表示如經通知就會領回，並非棄養。

案經家畜所調閱監視錄像，發現當事者在案發地點停車後，就將犬隻從機車驅趕下並加速離去，該犬在車後追趕仍未停車，當事者稱有積極尋回，但家畜所接獲通報後就刊登協尋公告，公告屆滿12日仍無人領回，當事者也經家畜所數次聯繫直到3月才提出說明，也未提出積極找尋犬隻事證。

另外，該犬已達4月齡，仍未完成絕育與植入晶片辦理寵物登記，已違反動物保護法相關規定，裁處8萬3千元，該犬隻經完成絕育後開放認領養，已由愛心人士認養。

家畜所表示，動物保護法規定，飼主應為寵物絕育及完成寵物登記，違者最高可處25萬元；任意棄養動物造成流浪狗問題，裁罰3萬元以上、15萬元以下，呼籲民眾將家中犬貓在不影響健康前提下絕育，才能逐步控制及減少流浪犬貓繁殖、影響交通安全及環境衛生疑慮等衍生性問題。

辦理寵物登記植入晶片是飼主應盡的義務，強化飼主責任及保障飼主權利，若寵物走失也能增加尋獲機會，避免後續衍生侵占糾紛，請民眾務必遵守相關規定，以免觸法。

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