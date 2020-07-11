吳釗燮與德國智庫分享台灣抗疫經驗　盼理念相近夥伴深化合作

▲吳釗燮應「歐洲外交關係協會」邀請，9日透過視訊發表演說。（圖／翻攝自YouTube／ECFR）

政治中心／台北報導

外交部長吳釗燮受德國柏林智庫「歐洲外交關係協會」（European Council on Foreign Relations, ECFR）邀請，9日透過視訊發表「從台灣抗疫經驗看鞏固全球民主」演說。會中他分享台灣抗疫經驗與成功因素，並呼籲理念相近夥伴共同捍衛民主人權及增進產業供應鏈，以深化合作。

外交部指出，有多位歐洲國家政要、官員、國際關係專家等線上聆聽演說，包括歐洲議會議員包瑞翰（Reinhard Butikofer）、前英國中東國務大臣柏特（Alistair Burt）、前歐盟對外事務部顧問古柏（Robert Cooper）及路透社全球執行編輯加洛里（Alessandra Galloni）、前德國在台協會處長紀克禮（Dr. Michael Zickerick）等人。

吳釗燮演講後，也接受觀眾提問，並詳細說明我方對台美關係、台歐關係等看法等。他指出，台灣將持續作為國際良善力量，同時將與理念相近夥伴加強合作。

歐洲多位政要於2007年成立「歐洲外交關係協會」，旨在研究歐洲外交及安全政策，在歐洲國家相關首都均設有辦事處，為重要的泛歐意識智庫。