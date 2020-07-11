陳佩琪霸氣喊選輸給她養　柯文哲：我會努力找工作

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲11日上午前往雲林市政交流，第一站到雲林布袋戲館參訪，夫人陳佩琪也陪同。由於柯文哲之前坦言朝著2024大選在準備，對於陳佩琪放閃說，「選輸失業了，回來給我養就好」，柯文哲表示，他會努力找工作，「認真工作啦，沒有工作會找工作」。

陳佩琪發臉書指出，柯文哲曾向她說，某個政黨過去擁有龐大黨產，在選戰中時常勝出，現在已經快被抄完了，所以不曉得要怎麼選舉。她則好奇發問，「那XX黨選舉都很成功，也是用黨產？」柯文哲則回應，「他們選舉不用黨產，而是用『藏富於民』的方式在選舉，所以誰都選不贏他們啦。」

▲柯文哲訪雲林。（圖／記者楊亞璇攝）

另外，陳佩琪指出，曾有媒體人評論，XX黨在台灣可以執政20年，她聽完後，就曾向柯文哲分享，「應該不是20年，而是千秋萬世、永續執政吧」。

柯文哲雲林布袋戲館，會後受訪時被問及，帶夫人出來是怕夫人悶在家裡？陳佩琪自嘲，「就不會再寫臉書了」，柯文哲也表示，「帶出來就沒時間寫臉書」。

由於陳佩琪昨在臉書酸民進黨藏富於民，柯文哲反問，「你哪一台的？沒有啦，這個不要問了」。至於陳佩琪指民進黨執政千秋萬世，柯說，「唉呦，我回去再跟她溝通一下」。

對於陳佩琪放閃說，「選輸失業了，回來給我養就好」。柯文哲表示，他會努力找工作，「認真工作啦，沒有工作會找工作」，至於找的工作是2024？柯文哲笑說，不要問那種題目。