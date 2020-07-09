　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

港區國安法「震懾大」示威銳減！3500防暴警將解散　回歸正常警務

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼港版國安法,香港。（圖／路透社）

▲約3500防暴警將「解散」返回例行前線警務工作。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

《港區國安法》正式生效後，《香港01》引述消息人士說法，稱警隊評估認為立法具震懾效用，近期示威活動及衝突的數字顯著減少，決定於12日起重組專門應付示威活動的「踏浪者」行動人手，當中六大總區應變大隊的三大梯隊、共6000名防暴警員，約3500人將「解散」返回例行前線警務工作。

報導稱，自去年反修例運動爆發，香港警方部署「踏浪者」行動，調配6000防暴警員專門應付示威衝突，後因3月出現新冠肺炎疫情，示威活動稍緩，曾解散4000防暴警回歸例行職務，不過5月為應對反修例一周年等多場示威活動，防暴隊再次恢復6000人規模。

▲▼香港,反送中,反修例,國安法,港版國安法。（圖／路透）

▲港府指「光復香港　時代革命」口號有港獨含意（圖／路透）

不過港區國安法在6月30日晚上11時實施後，警隊評估最近出現示威活動及衝突的數字及人數顯著減少，其中「七一遊行」當日10人涉嫌違反港區國安法，政府隔天再發聲明，指「光復香港　時代革命」口號有港獨、或將香港特區從中華人民共和國分離出去、改變特區的法律地位、或顛覆國家政權的含意。

之後在「和你Lunch」等示威活動中，參與人數比之前銳減，幾乎沒有示威者舉起有關標語或旗幟。警務處處長鄧炳強5日接受中央電視台訪問時曾表示，有證據顯示國安法已經起很大震懾力。

報導引述消息稱，警方因應《港區國安法》實施後，再次重組防暴隊人手，12日起主要由機動部隊、衝鋒隊及速龍小隊組成的「第一梯隊」，當中直屬五大總區的衝鋒隊警員，將會回歸各總區進行包括機動性巡邏等例行工作。

▲▼香港,反送中,反修例,國安法,港版國安法。（圖／路透社）

▲香港過去一年爆發多起警民衝突。（圖／路透社）

另外，主要由軍裝警員組成的「第三梯隊」則會於12日重返工作崗位，警員回歸正常崗位後，工作時間亦會由原本每日12小時的「OT（加班）更」，改回正常8小時的三更制。至本月尾，主要由警區快速應變部隊及刑事偵緝探員組成的「第二梯隊」大部分警員，也會返回職位工作。

防暴隊之後仍會保留約2500人，主要負責駐守重要建築物，包括政府總部、禮賓府、大使館及政府大樓等，即使最近示威活動有所減少，但因《港區國安法》仍屬立法初期，因此警方需要維持一定人手以作應變。另外，鑑於9月立法會選舉將至，警方會密切關注形勢，如有需要時會安排解散的防暴警員在8月下旬歸隊。

ET快訊
快訊／經濟部宣布：駁回大同新任董事變更登記
比特犬「恐怖攻擊」32秒！一家5口椅子猛砸拉不開　小黑血肉迸
無照屁孩跑山撞死紅牌騎士…「改名」拒賠百萬：有事去跟法官說啦
何鴻燊「明年才下葬」暫放殯儀館　棺木價值3千萬！網嘆：一輩子
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

美國致函退WHO！　人民日報：退群毫無擔當做法令人不齒

影／炮竹廠爆炸「蘑菇雲」烈焰衝天　3公里外玻璃全碎！女童驚喊：媽快跑

陸20世紀最大洪災！所有水利「豆腐渣工程」全垮...4150人死亡

國安公署選址酒店！港媒：解放軍總部藏「先天缺憾」被棄用　很多層是空的

26歲清秀妹「母胎單身」！一個秘密藏了12年...她嘆：每分每秒都是煎熬

江西運砂船失控撞橋墩　被崩落橋面砸沉

四川鞭炮廠爆炸6人受傷！　整排房屋「瞬間變平地」...多地出現震感

港區國安法「震懾大」示威銳減！3500防暴警將解散　回歸正常警務

上海美博會登場！　東森自然美家族品牌「重磅亮相」

華東最大水庫首次9孔洩洪！河水狂湧「30萬人受災」　12村落被淹　

麥當勞紙袋一拿就破「高溫奶茶直燙孕肚」　安以軒嚇到宮縮…神情超痛苦

帶女兒超商借廁所...婦狂敲門催促　頻飆罵爆口角：出去！是要上多久？

林志穎「租房比買房划算」論　媽媽聽完超反對：我不認為

粉紅超跑停下「轎身壓信徒」加持　背疾伯大叫...90度鞠躬謝媽祖！

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

王嘉爾「紳士手」讓李沁撕掉名牌　找線索辦案..自黑：話說不清楚

不敢了！保母戴人臉面具嚇阿金　反被教訓1分鐘「魔音慘叫」求饒

胡瓜差點當吳心緹「爸」！　暖心喊話小禎.兒子：他愛的我都愛

《不說謊戀人》老闆告白助理「親了再說」　辛雲來戀愛開竅..辦公室狂親梁潔

上北檢控鮑魚三妹「毀我一生」！　吃屎哥摔手機：當藝人塑膠做的

美國致函退WHO！　人民日報：退群毫無擔當做法令人不齒

影／炮竹廠爆炸「蘑菇雲」烈焰衝天　3公里外玻璃全碎！女童驚喊：媽快跑

陸20世紀最大洪災！所有水利「豆腐渣工程」全垮...4150人死亡

國安公署選址酒店！港媒：解放軍總部藏「先天缺憾」被棄用　很多層是空的

26歲清秀妹「母胎單身」！一個秘密藏了12年...她嘆：每分每秒都是煎熬

江西運砂船失控撞橋墩　被崩落橋面砸沉

四川鞭炮廠爆炸6人受傷！　整排房屋「瞬間變平地」...多地出現震感

港區國安法「震懾大」示威銳減！3500防暴警將解散　回歸正常警務

上海美博會登場！　東森自然美家族品牌「重磅亮相」

華東最大水庫首次9孔洩洪！河水狂湧「30萬人受災」　12村落被淹　

勤奮妻賣檳榔養活全家　夫吃飛醋竟殺了她！判刑12年8月

JYP選秀連「人品」都打分數！首支全櫻花妹女團NiziU 9人實力解析

就要更大！Reebok傳奇新作Interval Double Logo系列翻「倍」玩

籃網再簽畢斯利！搶救全隊僅75場季後賽經驗　孤狼與KD關係緊密

國民黨團將正式提案　監察權歸立法院、考試權歸行政院

染疫2歲女童送到醫院隔離　返家媽媽「換尿布」發現被性侵

全新賓士S-Class換裝XXL大螢幕　未來還會推出插電式油電版本

美國致函退WHO！　人民日報：退群毫無擔當做法令人不齒

快訊／大同新董事登記遭駁回！經濟部揭示公司派「三不原則」

嗆越南新住民女「依親的還那麼自大」　退休公務員下場曝光

22位「高潮女孩」的對比照　自慰過後露出閃亮自信笑容

大陸熱門新聞

快訊／四川煙火廠大爆炸！蘑菇雲衝天

教授約炮3女！鹹濕對話學生全看光

18歲少女最後一課「大體老師」　遺囑惹哭網友

邪教吸金3438萬　雙修女信徒瘋狂墮胎

三峽大壩洩洪下游慘狀曝光：不要隨便摸電線桿

深夜大雨他狂敲門！村民嚇報警…真相傻眼

26歲男「拔完智齒」連續噴血10天死亡！　醫生：全身血都細菌

女大生KTV唱完《涼涼》大量腦出血

浙江水庫9孔洩洪！30萬人受災

汪洋：西藏要重視中華民族共同體

無辜少女被「跳樓男」砸死！

三峽大壩又歪了？大陸專家揭關鍵真相

名校女大生瘋狂勾人夫！露骨對話曝

少年打工遭3貴婦性侵　性侵罪竟無法成立

更多熱門

相關新聞

港版國安法公文寄來　陳其邁：碎紙機碎掉

港版國安法公文寄來　陳其邁：碎紙機碎掉

「港版國安法」第43條實施細則授權香港警務處長，必要時可要求台灣政治性組織提供相關資料，否則可罰款甚至監禁。高雄市長補選參選人陳其邁8日表示，如果他順利當選後，有這種公文寄到高市府來，「我就用碎紙機把它碎掉！」

普丁：堅定支持中方在香港維護國安的努力

普丁：堅定支持中方在香港維護國安的努力

陸港澳辦：全力支持配合國安公署履行職責

陸港澳辦：全力支持配合國安公署履行職責

港教育局長：不應讓學生在校奏或播《願榮光歸香港》

港教育局長：不應讓學生在校奏或播《願榮光歸香港》

駱惠寧：香港已告別國安不設防歷史

駱惠寧：香港已告別國安不設防歷史

關鍵字：

港版國安法香港國安法粵港澳要聞港區國安法港警

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

熊熊「一次中2點」承認性慾強又好色

台中4同事集資1200！爽中30億

安以軒被熱飲燙到　麥當勞回應了！

美因為台灣退出WHO？WHO特使回應了

用餐90分鐘吃4小時　大媽還吃霸王餐

女兒忘收愛寵　媽被驚悚生物嚇醒

快訊／四川煙火廠大爆炸！蘑菇雲衝天

南韓「元祖網紅」留遺言　CCTV拍到他從20樓跳下

1280元月票搭破萬「何方神聖」曝　公運處：他月近千次

貢獻500萬學費仍被打槍！郁方兒遭拒

蕾菈立遺囑道歉父母親！

弟捐精姊付錢　雙胞胎被奪她氣炸

高雄路面重鋪！知名YouTuber質疑刨不過5公分

快訊／大兒子一上客運門就關！母親背1歲兒苦追　司機下場曝

3分鐘榨乾嫖客！外籍妹太強...警無奈：台男面子丟光

更多

最夯影音

更多
麥當勞紙袋一拿就破「高溫奶茶直燙孕肚」　安以軒嚇到宮縮…神情超痛苦

麥當勞紙袋一拿就破「高溫奶茶直燙孕肚」　安以軒嚇到宮縮…神情超痛苦
帶女兒超商借廁所...婦狂敲門催促　頻飆罵爆口角：出去！是要上多久？

帶女兒超商借廁所...婦狂敲門催促　頻飆罵爆口角：出去！是要上多久？

林志穎「租房比買房划算」論　媽媽聽完超反對：我不認為

林志穎「租房比買房划算」論　媽媽聽完超反對：我不認為

粉紅超跑停下「轎身壓信徒」加持　背疾伯大叫...90度鞠躬謝媽祖！

粉紅超跑停下「轎身壓信徒」加持　背疾伯大叫...90度鞠躬謝媽祖！

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面