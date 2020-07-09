港區國安法「震懾大」示威銳減！3500防暴警將解散　回歸正常警務

▲約3500防暴警將「解散」返回例行前線警務工作。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

《港區國安法》正式生效後，《香港01》引述消息人士說法，稱警隊評估認為立法具震懾效用，近期示威活動及衝突的數字顯著減少，決定於12日起重組專門應付示威活動的「踏浪者」行動人手，當中六大總區應變大隊的三大梯隊、共6000名防暴警員，約3500人將「解散」返回例行前線警務工作。

報導稱，自去年反修例運動爆發，香港警方部署「踏浪者」行動，調配6000防暴警員專門應付示威衝突，後因3月出現新冠肺炎疫情，示威活動稍緩，曾解散4000防暴警回歸例行職務，不過5月為應對反修例一周年等多場示威活動，防暴隊再次恢復6000人規模。

▲港府指「光復香港 時代革命」口號有港獨含意（圖／路透）

不過港區國安法在6月30日晚上11時實施後，警隊評估最近出現示威活動及衝突的數字及人數顯著減少，其中「七一遊行」當日10人涉嫌違反港區國安法，政府隔天再發聲明，指「光復香港 時代革命」口號有港獨、或將香港特區從中華人民共和國分離出去、改變特區的法律地位、或顛覆國家政權的含意。

之後在「和你Lunch」等示威活動中，參與人數比之前銳減，幾乎沒有示威者舉起有關標語或旗幟。警務處處長鄧炳強5日接受中央電視台訪問時曾表示，有證據顯示國安法已經起很大震懾力。

報導引述消息稱，警方因應《港區國安法》實施後，再次重組防暴隊人手，12日起主要由機動部隊、衝鋒隊及速龍小隊組成的「第一梯隊」，當中直屬五大總區的衝鋒隊警員，將會回歸各總區進行包括機動性巡邏等例行工作。

▲香港過去一年爆發多起警民衝突。（圖／路透社）

另外，主要由軍裝警員組成的「第三梯隊」則會於12日重返工作崗位，警員回歸正常崗位後，工作時間亦會由原本每日12小時的「OT（加班）更」，改回正常8小時的三更制。至本月尾，主要由警區快速應變部隊及刑事偵緝探員組成的「第二梯隊」大部分警員，也會返回職位工作。

防暴隊之後仍會保留約2500人，主要負責駐守重要建築物，包括政府總部、禮賓府、大使館及政府大樓等，即使最近示威活動有所減少，但因《港區國安法》仍屬立法初期，因此警方需要維持一定人手以作應變。另外，鑑於9月立法會選舉將至，警方會密切關注形勢，如有需要時會安排解散的防暴警員在8月下旬歸隊。