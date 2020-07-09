國安公署選址酒店！港媒：解放軍總部藏「先天缺憾」被棄用　很多層是空的

▲駐港國家安全公署選址在銅鑼灣維景酒店 。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸中央駐港國家安全公署8日揭幕，選址在銅鑼灣維景酒店。此前外界一度認為，會用解放軍駐港部隊總部的部份樓層作臨時或永久辦事處，然而最終選用酒店作臨時總部，相當出人意料。《香港01》引述知情人士說法，這選址的背後，其實涉及「竊聽風雲」。

據報導，有知情人士表示，位於金鐘的解放軍駐港部隊總部有一個「先天缺憾」，使其註定無法成為掌握敏感資料部門的辦公地點。

實際上，該大樓曾是添馬艦駐港英軍總部，1997年香港回歸英軍撤出，解放軍駐港部隊接管了這個基地，不過由於法律程式問題，駐港部隊最初不能使用這幢建築物，一直到2000年立法會通過《2000年軍事設施禁區（修訂）令》才逐步遷入。

▲中國人民解放軍駐香港部隊大廈。（圖／百度百科）

然而這幢大廈之後傳出重大問題，香港政圈盛傳，2005年時任特首曾蔭權在裝修禮賓府時，發現有多個竊聽器，同年解放軍駐港部隊大廈裝修時，同樣發現在牆身內有竊聽器。這讓有關機構大為緊張，無法確保裝修、檢查後是否已完全清除竊聽器，甚至需要調整部門辦公地點來應對。

知情人士透露，解放軍駐港部隊也不會讓掌握敏感資料的部門在該大廈辦工，例如參謀部、政治部等均在其他地點工作，至於調往哪些地點工作至今無官方資料可尋，大廈實際上有很多樓層是整層空置。

如今，駐港國安公署是處理國家安全的機構，而駐港部隊總部則是竊聽高危地，這成為國安公署寧以酒店作臨時基地的主因之一。

至於銅鑼灣維景酒店，該大廈是回歸後重建而成，為香港中旅集團旗下物業，興建時安裝竊聽器的風險較低，且在選擇總部時保密工夫十足，直到掛牌前短時間才為外界所知，就算有心安裝竊聽器也時間不足，相對於駐港部隊大廈，竊聽風險較低。

▼銅鑼灣維景酒店相對於駐港部隊大廈竊聽風險較低。（圖／新華社）