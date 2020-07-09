　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

國安公署選址酒店！港媒：解放軍總部藏「先天缺憾」被棄用　很多層是空的

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 駐港國家安全公署8日揭幕 。（圖／路透）

▲駐港國家安全公署選址在銅鑼灣維景酒店 。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸中央駐港國家安全公署8日揭幕，選址在銅鑼灣維景酒店。此前外界一度認為，會用解放軍駐港部隊總部的部份樓層作臨時或永久辦事處，然而最終選用酒店作臨時總部，相當出人意料。《香港01》引述知情人士說法，這選址的背後，其實涉及「竊聽風雲」。

據報導，有知情人士表示，位於金鐘的解放軍駐港部隊總部有一個「先天缺憾」，使其註定無法成為掌握敏感資料部門的辦公地點。

實際上，該大樓曾是添馬艦駐港英軍總部，1997年香港回歸英軍撤出，解放軍駐港部隊接管了這個基地，不過由於法律程式問題，駐港部隊最初不能使用這幢建築物，一直到2000年立法會通過《2000年軍事設施禁區（修訂）令》才逐步遷入。

▲▼中國人民解放軍駐香港部隊大廈。（圖／百度百科）

▲中國人民解放軍駐香港部隊大廈。（圖／百度百科）

然而這幢大廈之後傳出重大問題，香港政圈盛傳，2005年時任特首曾蔭權在裝修禮賓府時，發現有多個竊聽器，同年解放軍駐港部隊大廈裝修時，同樣發現在牆身內有竊聽器。這讓有關機構大為緊張，無法確保裝修、檢查後是否已完全清除竊聽器，甚至需要調整部門辦公地點來應對。

知情人士透露，解放軍駐港部隊也不會讓掌握敏感資料的部門在該大廈辦工，例如參謀部、政治部等均在其他地點工作，至於調往哪些地點工作至今無官方資料可尋，大廈實際上有很多樓層是整層空置。

如今，駐港國安公署是處理國家安全的機構，而駐港部隊總部則是竊聽高危地，這成為國安公署寧以酒店作臨時基地的主因之一。

至於銅鑼灣維景酒店，該大廈是回歸後重建而成，為香港中旅集團旗下物業，興建時安裝竊聽器的風險較低，且在選擇總部時保密工夫十足，直到掛牌前短時間才為外界所知，就算有心安裝竊聽器也時間不足，相對於駐港部隊大廈，竊聽風險較低。

▼銅鑼灣維景酒店相對於駐港部隊大廈竊聽風險較低。（圖／新華社）

ET快訊
快訊／經濟部宣布：駁回大同新任董事變更登記
比特犬「恐怖攻擊」32秒！一家5口椅子猛砸拉不開　小黑血肉迸
無照屁孩跑山撞死紅牌騎士…「改名」拒賠百萬：有事去跟法官說啦
何鴻燊「明年才下葬」暫放殯儀館　棺木價值3千萬！網嘆：一輩子
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

美國致函退WHO！　人民日報：退群毫無擔當做法令人不齒

影／炮竹廠爆炸「蘑菇雲」烈焰衝天　3公里外玻璃全碎！女童驚喊：媽快跑

陸20世紀最大洪災！所有水利「豆腐渣工程」全垮...4150人死亡

國安公署選址酒店！港媒：解放軍總部藏「先天缺憾」被棄用　很多層是空的

26歲清秀妹「母胎單身」！一個秘密藏了12年...她嘆：每分每秒都是煎熬

江西運砂船失控撞橋墩　被崩落橋面砸沉

四川鞭炮廠爆炸6人受傷！　整排房屋「瞬間變平地」...多地出現震感

港區國安法「震懾大」示威銳減！3500防暴警將解散　回歸正常警務

上海美博會登場！　東森自然美家族品牌「重磅亮相」

華東最大水庫首次9孔洩洪！河水狂湧「30萬人受災」　12村落被淹　

麥當勞紙袋一拿就破「高溫奶茶直燙孕肚」　安以軒嚇到宮縮…神情超痛苦

帶女兒超商借廁所...婦狂敲門催促　頻飆罵爆口角：出去！是要上多久？

林志穎「租房比買房划算」論　媽媽聽完超反對：我不認為

粉紅超跑停下「轎身壓信徒」加持　背疾伯大叫...90度鞠躬謝媽祖！

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

王嘉爾「紳士手」讓李沁撕掉名牌　找線索辦案..自黑：話說不清楚

不敢了！保母戴人臉面具嚇阿金　反被教訓1分鐘「魔音慘叫」求饒

胡瓜差點當吳心緹「爸」！　暖心喊話小禎.兒子：他愛的我都愛

《不說謊戀人》老闆告白助理「親了再說」　辛雲來戀愛開竅..辦公室狂親梁潔

上北檢控鮑魚三妹「毀我一生」！　吃屎哥摔手機：當藝人塑膠做的

美國致函退WHO！　人民日報：退群毫無擔當做法令人不齒

影／炮竹廠爆炸「蘑菇雲」烈焰衝天　3公里外玻璃全碎！女童驚喊：媽快跑

陸20世紀最大洪災！所有水利「豆腐渣工程」全垮...4150人死亡

國安公署選址酒店！港媒：解放軍總部藏「先天缺憾」被棄用　很多層是空的

26歲清秀妹「母胎單身」！一個秘密藏了12年...她嘆：每分每秒都是煎熬

江西運砂船失控撞橋墩　被崩落橋面砸沉

四川鞭炮廠爆炸6人受傷！　整排房屋「瞬間變平地」...多地出現震感

港區國安法「震懾大」示威銳減！3500防暴警將解散　回歸正常警務

上海美博會登場！　東森自然美家族品牌「重磅亮相」

華東最大水庫首次9孔洩洪！河水狂湧「30萬人受災」　12村落被淹　

快訊／美國飛機侵犯「委內瑞拉領空」遭軍方擊落！　機上人員生死不明

公司旅遊勾人夫「有空檔時做」！女業務嗆正宮「忍妳2年多」：他叫我幫生小孩

苗栗大一生騎車自撞癱瘓　家長喊「爛路」請國賠4284萬‧‧‧判決出爐

德州鮮切牛排7/15插旗桃園新光影城　開幕首月消費指定套餐還可抽iPhone 11

勤奮妻賣檳榔養活全家　夫吃飛醋竟殺了她！判刑12年8月

JYP選秀連「人品」都打分數！首支全櫻花妹女團NiziU 9人實力解析

就要更大！Reebok傳奇新作Interval Double Logo系列翻「倍」玩

籃網再簽畢斯利！搶救全隊僅75場季後賽經驗　孤狼與KD關係緊密

國民黨團將正式提案　監察權歸立法院、考試權歸行政院

染疫2歲女童送到醫院隔離　返家媽媽「換尿布」發現被性侵

18歲爆乳妹未戴安全帽蛇行亂衝　遭開7罰單嗆「廢物警察我XX娘」

大陸熱門新聞

快訊／四川煙火廠大爆炸！蘑菇雲衝天

教授約炮3女！鹹濕對話學生全看光

18歲少女最後一課「大體老師」　遺囑惹哭網友

邪教吸金3438萬　雙修女信徒瘋狂墮胎

三峽大壩洩洪下游慘狀曝光：不要隨便摸電線桿

深夜大雨他狂敲門！村民嚇報警…真相傻眼

26歲男「拔完智齒」連續噴血10天死亡！　醫生：全身血都細菌

女大生KTV唱完《涼涼》大量腦出血

浙江水庫9孔洩洪！30萬人受災

汪洋：西藏要重視中華民族共同體

無辜少女被「跳樓男」砸死！

三峽大壩又歪了？大陸專家揭關鍵真相

名校女大生瘋狂勾人夫！露骨對話曝

少年打工遭3貴婦性侵　性侵罪竟無法成立

更多熱門

相關新聞

「五眼聯盟」電話會議討論香港局勢

「五眼聯盟」電話會議討論香港局勢

加拿大政府一名官員告訴《路透社》，「五眼聯盟」（Five Eyes）之中的各國外交部長，8日透過電話會議討論香港局勢。不過官員拒絕說明商討的細節。

港區國安法震懾大！3500防暴警將解散

港區國安法震懾大！3500防暴警將解散

港版國安法公文寄來　陳其邁：碎紙機碎掉

港版國安法公文寄來　陳其邁：碎紙機碎掉

普丁：堅定支持中方在香港維護國安的努力

普丁：堅定支持中方在香港維護國安的努力

陸港澳辦：全力支持配合國安公署履行職責

陸港澳辦：全力支持配合國安公署履行職責

關鍵字：

港版國安法香港國安法粵港澳要聞駐港國家安全公署維景酒店國安公署

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

熊熊「一次中2點」承認性慾強又好色

台中4同事集資1200！爽中30億

安以軒被熱飲燙到　麥當勞回應了！

美因為台灣退出WHO？WHO特使回應了

用餐90分鐘吃4小時　大媽還吃霸王餐

女兒忘收愛寵　媽被驚悚生物嚇醒

快訊／四川煙火廠大爆炸！蘑菇雲衝天

南韓「元祖網紅」留遺言　CCTV拍到他從20樓跳下

1280元月票搭破萬「何方神聖」曝　公運處：他月近千次

貢獻500萬學費仍被打槍！郁方兒遭拒

蕾菈立遺囑道歉父母親！

弟捐精姊付錢　雙胞胎被奪她氣炸

高雄路面重鋪！知名YouTuber質疑刨不過5公分

吳念軒方志友爆曖昧　吳心緹查勤崩潰分手

3分鐘榨乾嫖客！外籍妹太強...警無奈：台男面子丟光

更多

最夯影音

更多
麥當勞紙袋一拿就破「高溫奶茶直燙孕肚」　安以軒嚇到宮縮…神情超痛苦

麥當勞紙袋一拿就破「高溫奶茶直燙孕肚」　安以軒嚇到宮縮…神情超痛苦
帶女兒超商借廁所...婦狂敲門催促　頻飆罵爆口角：出去！是要上多久？

帶女兒超商借廁所...婦狂敲門催促　頻飆罵爆口角：出去！是要上多久？

林志穎「租房比買房划算」論　媽媽聽完超反對：我不認為

林志穎「租房比買房划算」論　媽媽聽完超反對：我不認為

粉紅超跑停下「轎身壓信徒」加持　背疾伯大叫...90度鞠躬謝媽祖！

粉紅超跑停下「轎身壓信徒」加持　背疾伯大叫...90度鞠躬謝媽祖！

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面