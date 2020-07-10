「牛結節疹」大陸病媒蚊隨風飄到金門　農委會：來台船隻全禁蚊蠅

▲農委會今（10日）表示，台灣發現首例牛結節疹，經採檢後有23頭牛染病、1頭牛隻死亡。（圖／業者提供）

記者崔至雲／台北報導

農委會今（10日）表示，金門畜試所通報場內飼養548頭牛隻，有部分牛隻皮膚發現異常結節，懷疑為牛結節疹（Lumpy Skin Disease），經採檢後有23頭牛染病、1頭牛隻死亡。農委會副主任黃金城指出，為加強防疫，今起由金門到台灣本島的船隻，將加強撲殺蚊蠅，防止該病毒傳染至本島牛隻。

黃金城說明，牛結節疹不是新興疾病，並非人畜共通傳染病，亞洲有12國出現，而牛結節疹為痘病毒所造成的病毒性疾病，主要靠病媒（蚊、蠅、壁蝨）傳播，且金門與中國大陸不到5公里，依初步認為，該病是藉由風力將病媒傳送至金門而導致疫情發生。

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▲農委會副主任黃金城。（圖／翻攝自農委會粉絲專頁）

黃金城表示，牛結節疹為OIE表列疾病，亦為我國法定甲類動物傳染病，但不是人畜共通傳染病，請民眾不用恐慌。未來將持續透過牧場訪視、屠宰場屠前屠後檢查等層層機制，為民眾食用肉品安全做好把關。

農委會也呼籲，國內養牛業者加強場內各項生物安全措施，保持環境清潔，吊掛捕蚊設備，同時每日檢查牛隻健康情形，若發現疑似案例，應立即通報所在地動物防疫機關及配合防疫處置工作，共同維護產業安全。

▲牛結節疹牛隻病發外觀。（圖／翻攝自農委會粉絲專頁）

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