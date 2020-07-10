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義大利最新研究：新冠病毒可透過胎盤感染胎兒！

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孕婦,懷孕,大肚子。（圖／達志／示意圖）

▲研究結果顯示，新冠病毒會垂直感染給胎兒。（圖／達志／示意圖）

實習記者任珈萱／綜合報導

新生兒感染新冠肺炎案例不少，義大利一項新的研究指出，新冠肺炎會透過臍帶血、母乳、胎盤及陰道中感染到胎兒。研究顯示，在臍帶血、母乳、胎盤及陰道分泌物都能找到病毒蹤跡。

綜合外媒報導，團隊成員Claudio Fenizia在採訪中提到，團隊找了31位確診的孕婦，並從臍帶血、母乳、胎盤及陰道分泌中，找到新冠肺炎病毒，這也顯示，這可能會讓胎兒有垂直感染的狀況；這些樣本中，有兩對新生兒很有可能出生就會感染。

研究果顯示，有9人的臍帶血有抗體，1人的母乳中有抗體。不過，這些孕婦都是懷孕後期，胎兒生長並沒有受到病毒影響。

▼研究團隊也說，胎兒感染的可能性似乎相對較少。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲早夭是新生兒死亡的一大主因。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

國家兒童健康與人類發展研究所所長Diana W. Bianchi表示，結果尚無定論，即使在新生兒測試呈陽性的情況下，也可能是孩子在陰道分娩或剖宮產時，被確診母親的體液污染了。

比安奇的研究所隸屬於美國國立衛生研究院（National Institutes of Health）今年將資助「對出生記錄進行審查」，以幫助確定該病毒對孕婦和新生兒的影響。

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