陸爆哈薩克有「不明原因肺炎」遭官方駁斥　莊人祥：最有可能是新冠肺炎低估

▲中央疫情流行指揮中心記者會。（圖／記者宋良義攝）

記者洪巧藍／台北報導

中國大陸駐哈薩克大使館9日公告，當地爆發不明肺炎，截至目前已有1772人死亡，致死率遠高於新冠肺炎；不過遭到哈薩克衛生部否認，並指「不明肺炎」的相關報導是錯誤的。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（10）日表示，初步瞭解，哈薩克當地新冠疫情嚴重，所謂不明原因肺炎最有可能是新冠肺炎低估情形。

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外媒報導，哈薩克衛生部門10日在臉書發文表示，部分中國大陸媒體指該國出現不明肺炎的報導是錯誤的，患者僅是新冠肺炎的疑似病例。目前哈薩克也與全球各國一樣，針對這些病例採取嚴格監測與紀錄，持續穩定疫情。

▲▼哈薩克當地肺炎確診個案數疫情狀況。（圖／指揮中心提供）

莊人祥10日下午記者會中說明，哈薩克疫情自3月5日開始計算，陸續出現緩慢上升趨勢，可以看到7月1日之前都小於千例，之後通報定義改變，單日通報上升至1萬9千例，統計目前整個哈薩克個案是5萬多例，死亡264例，致死率0.48%和全球死亡率相比低，是比較可疑的地方。以香港近期境外移入病例來看，8例病例就有5例是來自哈薩克。

另外從檢驗陽性率看，哈薩克6/30之前都低於5%，7/1之後開始上升，近期已經達到23%，顯然哈薩克這邊有相當多的新冠肺炎個案相當多沒有被診斷出來。

根據哈薩克衛生部說明，中國駐哈薩克大使館所公布，累計1772例肺炎死亡個案，致死率高於新冠肺炎，這是哈薩克所有肺炎個案，不分原因包含細菌性、病毒性、微生物造成的肺炎，累積病例9萬8千例，比去年增加5%，但死亡數1772比去年要低，至於是否和新冠有關，仍是疑問。

莊人祥估計，相關事實還需要哈薩克官方釐清，目前我方評估，哈薩克當地新冠疫情嚴重，所謂不明原因肺炎最有可能是新冠肺炎低估情形。

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