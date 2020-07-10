　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜上「博恩夜夜秀」要自己付錢　價碼曝光！比蔡英文還要貴2倍

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

去年12月韓國瑜上「博恩夜夜秀」，韓教博恩跪著走路成為經典畫面。（翻攝薩泰爾娛樂YouTube頻道）

▲去年12月韓國瑜上「博恩夜夜秀」，韓教博恩跪著走路成為經典畫面。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

監察院今（10日）公布2020總統選舉各組候選人政治獻金收支明細，本刊查閱發現，國民黨總統候選人韓國瑜陣營申報宣傳支出當中，有2筆共31.5萬元的費用支付給製作「博恩夜夜秀」的薩泰爾娛樂公司；另外，總統蔡英文也曾在上屆總統大選的競選剩餘款項中申報1筆去年5月支付給薩泰爾娛樂13萬餘元的款項，顯示該網路節目確實向韓國瑜、蔡英文收費製作專訪節目。

韓國瑜去年共有2筆宣傳支出是支付給薩泰爾娛樂，包括去年11月25日支付9萬4,500元，用途為「播送、傳送或刊登宣傳廣告支出」；去年12月17日又支付該公司一筆22萬0,500元款項，用途為「委託辦理研究、評估、調查、設計或規劃支出」。

巧合的是，去年11月25日第1筆9萬餘元款項支付當天，薩泰爾娛樂的YouTube頻道晚上10點上傳的「博恩夜夜秀11/17－11/24 新聞亂報」影片的最後約2分鐘，就是主持人曾博恩撥打韓國瑜被前立委邱毅揭露的手機號碼，韓國瑜本人意外接聽後，博恩當場問韓是否願意參加該節目錄影，韓立即說出：「Yes I Do！」

「博恩夜夜秀」主持人博恩去年11月曾在節目中撥打韓國瑜手機，邀韓上節目。（翻攝薩泰爾娛樂YouTube頻道）

韓國瑜去年12月17日支付22萬餘元款項後，隨即在12月21日晚上前往錄製「博恩夜夜秀」的專訪內容，薩泰爾娛樂於12月24日將該段專訪影片，當中一段韓國瑜盤腿後以膝蓋跪著走路的特技表演，成為網路熱議的話題，這段影片至今已吸引688萬人次點閱。

除了韓國瑜，薩泰爾娛樂去年4月24日在YouTube頻道發布蔡英文上「博恩夜夜秀」的專訪節目影片，而監察院政治獻金查閱網站也可查到蔡英文申報2016年總統副總統選舉政治獻金結餘款當中，在去年5月14日支出給薩泰爾娛樂公司13萬1,040元，支出用途正是「節目專訪」。

總統蔡英文去年4月上博恩夜夜秀專訪。（翻攝薩泰爾娛樂YouTube頻道）

另一位總統候選人宋楚瑜雖然去年12月也曾與發言人于美人一同上「博恩夜夜秀」專訪單元，宋還秀了一段法文版「兩隻老虎」，不過，在該陣營政治獻金收支明細中，並無任何支付給薩泰爾娛樂的費用，無法得知是否與蔡英文、韓國瑜一樣是付費上節目。


更多鏡週刊報導
【2020政治獻金】蔡賴配收5.6億卻透支2千萬　國政配收4.5億仍餘3千萬
【幫韓賄選鐵證1】台辦撥款證據曝光　鼓動投韓來回機票只收銅板價
號召10媒體查核總統大選　READr入圍亞洲卓越新聞大獎

ET快訊
羅小妹「飆淚腿軟」攔轎賜福！許願第4次開刀順利　畫面曝光..
快訊／新冠肺炎再添2例境外移入！指揮中心1400記者會說明
快訊／拿65張同意票　黃榮村出任考試院長
韓國瑜上「博恩夜夜秀」要自己付錢　價碼曝光！比蔡英文還要貴2
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

雲端最前線／三倍券這樣用最賺？全台縣市搶暑假旅遊財！

追加2000億紓困預算挨批「債留子孫」　蘇貞昌：沒有現在哪有未來

批陳其邁一遇問題轉分機　吳益政狂酸：你罵韓總機，現在變陳總機了

蘇貞昌指「沒有現在哪有未來？」　駁追加2000億債留子孫

首爾市長朴元淳自殺　柯文哲：怎麼會自己把自己幹掉？

快訊／民進黨立委挾人數優勢　黃榮村獲65票出任考試院長

表態角逐2024　柯文哲：不考慮個人勝敗要考慮怎樣對台灣好

影／司機盜刷1280月票賺獎金　柯文哲：給你方便不是讓你隨便

「老公託夢要我堅強」許崑源遺孀林絲娛提告　不容梁文傑等7人抹黑

雙城論壇22日視訊登場　柯文哲：在過去基礎維持交流

鄧紫棋Vlog發起《別勉強》翻唱挑戰　片尾藏彩蛋...超大咖親自示範

KID掀朋友家客廳「神秘方形地板」　一掀起來驚呼：有魚！！

劉詩詩「一個眼神」吳奇隆就懂！　「夫妻相處模式」曝光…甜到鄭爽摀臉

小客車撞倒機車騎士「無感落跑」 下班警直擊猛追攔截：靠邊停車！

陶晶瑩網路新節目超「無尺」　虧炎亞綸人間自走炮...站旁邊怕怕der

比特犬「恐攻」32秒影片曝！主人一家5口椅子猛砸拉不開　黑汪狂哀嚎險死

鄧倫玩密室逃脫「全程尖叫不停」ＸＤ　被鬼嚇到「拖行楊冪1公尺！」超狼狽

毛弟邱宇辰揪羅志祥打球「變膀胱者XD」　花100天增肌..結果身高少9cm

上北檢控鮑魚三妹「毀我一生」！　吃屎哥摔手機：當藝人塑膠做的

用餐90分鐘她占位4小時到打烊　大媽狂點海鮮牛肉還吃霸王餐！

雲端最前線／三倍券這樣用最賺？全台縣市搶暑假旅遊財！

追加2000億紓困預算挨批「債留子孫」　蘇貞昌：沒有現在哪有未來

批陳其邁一遇問題轉分機　吳益政狂酸：你罵韓總機，現在變陳總機了

蘇貞昌指「沒有現在哪有未來？」　駁追加2000億債留子孫

首爾市長朴元淳自殺　柯文哲：怎麼會自己把自己幹掉？

快訊／民進黨立委挾人數優勢　黃榮村獲65票出任考試院長

表態角逐2024　柯文哲：不考慮個人勝敗要考慮怎樣對台灣好

影／司機盜刷1280月票賺獎金　柯文哲：給你方便不是讓你隨便

「老公託夢要我堅強」許崑源遺孀林絲娛提告　不容梁文傑等7人抹黑

雙城論壇22日視訊登場　柯文哲：在過去基礎維持交流

羽球全團賽／周天成首次嘗試踢球　跟師大女足小練身手不同的累

「隨時來突擊」宜蘭五結農會保管箱監守自盜案　30受害人揚言戰到底

狗綁超市外突然下雨！　警衛濕身幫「腳邊撐傘」暖舉感動萬人

魔女的條件花蓮版！師生課後七星潭「野戰3回合」　國三男被分手…痛曝師生戀

珉娥沉默6天發文！　「謝謝也對不起大家」努力接受治療承諾回歸

吉爾吉斯也爆「社區獲得性肺炎」1天42人死！　胡錫進：防範措施須比新冠更嚴

赤膊男堅持撒網捕魚！　瞬間被拉下洪水...「6秒遭淹沒」消失

川普稱願見金正恩　金與正狠打臉：對北韓沒好處「年內不會有」！

花旗表示：別指望人民幣能很快取代美元成為避險貨幣

高效節能50%電力　永大獲歐盟電梯節能5A最高省電標章

迷彩男刺青怕痛「頭塞女伴奶」不敢看　刺青師回頭傻 住：欺負我？

政治熱門新聞

談林昶佐自曝失戀　正妹議員認被甩

北捷1280月票「破萬」神人軌跡曝

韓國瑜付費上「博恩夜夜秀」　價碼曝光

韓國瑜選總統「賺了3019萬」！

7公車司機狂刷1280　北市重罰9萬

2024總統　柯：選贏的機會很低

柯：陳時中健保一加錢馬上就倒了

還許崑源一個清白！遺孀告梁文傑、王浩宇7人

柯文哲：台灣人看香港心驚膽顫

獨／1280刷破萬！公車司機盜刷5萬多

黃榮村、周弘憲出任考試正副院長

不滿遭抹紅　柯：我們叫「台灣」民眾黨

雙城論壇視訊　柯：不知用什麼軟體

婦聯會未轉型政黨遭廢止立案　法院裁定出爐

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

身分證亂填A123456789　害他信用破產

陸大使館：哈薩克不明肺炎1772人死

游否希徵駕駛「月薪曝光」！

熊熊「一次中2點」承認性慾強又好色

陳建州道歉「真的是時候了」！

快訊／韓首爾市長遺體確認被尋獲

過來人曝4大地雷科系！設計系哭了

台中4同事集資1200！爽中30億

為了趕去唱KTV！　男摺疊刀狂刺殺死2人...今被「執行死刑」

比特犬「恐攻」32秒影片曝！黑汪狂哀嚎險死

每天把飲料當水喝！小六弟「全身扭動」尿出血　送醫結果傻了

台「洞洞草原」日本爆紅　來賓猜不出成因

王少偉遭重打變臉　哈孝遠急道歉

雞排妹拍片內褲掉下來　赴日「日操18hrs↑」

林心如跟媽媽掉海裡要救誰？　霍建華秒給標準答案

更多

最夯影音

更多
鄧紫棋Vlog發起《別勉強》翻唱挑戰　片尾藏彩蛋...超大咖親自示範

鄧紫棋Vlog發起《別勉強》翻唱挑戰　片尾藏彩蛋...超大咖親自示範
KID掀朋友家客廳「神秘方形地板」　一掀起來驚呼：有魚！！

KID掀朋友家客廳「神秘方形地板」　一掀起來驚呼：有魚！！

劉詩詩「一個眼神」吳奇隆就懂！　「夫妻相處模式」曝光…甜到鄭爽摀臉

劉詩詩「一個眼神」吳奇隆就懂！　「夫妻相處模式」曝光…甜到鄭爽摀臉

小客車撞倒機車騎士「無感落跑」 下班警直擊猛追攔截：靠邊停車！

小客車撞倒機車騎士「無感落跑」 下班警直擊猛追攔截：靠邊停車！

陶晶瑩網路新節目超「無尺」　虧炎亞綸人間自走炮...站旁邊怕怕der

陶晶瑩網路新節目超「無尺」　虧炎亞綸人間自走炮...站旁邊怕怕der

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面