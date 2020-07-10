韓國瑜上「博恩夜夜秀」要自己付錢　價碼曝光！比蔡英文還要貴2倍

▲去年12月韓國瑜上「博恩夜夜秀」，韓教博恩跪著走路成為經典畫面。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

監察院今（10日）公布2020總統選舉各組候選人政治獻金收支明細，本刊查閱發現，國民黨總統候選人韓國瑜陣營申報宣傳支出當中，有2筆共31.5萬元的費用支付給製作「博恩夜夜秀」的薩泰爾娛樂公司；另外，總統蔡英文也曾在上屆總統大選的競選剩餘款項中申報1筆去年5月支付給薩泰爾娛樂13萬餘元的款項，顯示該網路節目確實向韓國瑜、蔡英文收費製作專訪節目。

韓國瑜去年共有2筆宣傳支出是支付給薩泰爾娛樂，包括去年11月25日支付9萬4,500元，用途為「播送、傳送或刊登宣傳廣告支出」；去年12月17日又支付該公司一筆22萬0,500元款項，用途為「委託辦理研究、評估、調查、設計或規劃支出」。

巧合的是，去年11月25日第1筆9萬餘元款項支付當天，薩泰爾娛樂的YouTube頻道晚上10點上傳的「博恩夜夜秀11/17－11/24 新聞亂報」影片的最後約2分鐘，就是主持人曾博恩撥打韓國瑜被前立委邱毅揭露的手機號碼，韓國瑜本人意外接聽後，博恩當場問韓是否願意參加該節目錄影，韓立即說出：「Yes I Do！」

韓國瑜去年12月17日支付22萬餘元款項後，隨即在12月21日晚上前往錄製「博恩夜夜秀」的專訪內容，薩泰爾娛樂於12月24日將該段專訪影片，當中一段韓國瑜盤腿後以膝蓋跪著走路的特技表演，成為網路熱議的話題，這段影片至今已吸引688萬人次點閱。

除了韓國瑜，薩泰爾娛樂去年4月24日在YouTube頻道發布蔡英文上「博恩夜夜秀」的專訪節目影片，而監察院政治獻金查閱網站也可查到蔡英文申報2016年總統副總統選舉政治獻金結餘款當中，在去年5月14日支出給薩泰爾娛樂公司13萬1,040元，支出用途正是「節目專訪」。

另一位總統候選人宋楚瑜雖然去年12月也曾與發言人于美人一同上「博恩夜夜秀」專訪單元，宋還秀了一段法文版「兩隻老虎」，不過，在該陣營政治獻金收支明細中，並無任何支付給薩泰爾娛樂的費用，無法得知是否與蔡英文、韓國瑜一樣是付費上節目。



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