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計程車激喇活春宮！女低頭「忘情咬咬」嬌喘片外流　男主角傳是上市公司高層

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（圖／翻攝自臉書／Kamfa Gor）

 ▲男女忘情在計程車上親熱。（圖／翻攝自臉書／Kamfa Gor，下同）

 圖文／CTWANT

近日一段不雅片在網路上瘋傳，一對男女在計程車後方深情擁吻、愛撫，接著女生竟趴下去幫男生吞吐長達10多秒，上演活春宮，讓計程車司機超傻眼。目前該影片已被刪除，據了解，男主角被網友起底，竟是上市公司的高層。

香港計程車司機為了保障自己權益，在車上裝了監視器，不料卻錄下乘客恩愛的畫面。臉書社團《Play Hard》7日一段影片流出，白色襯衫男子與短裙女子上車後不斷激情喇舌，接著男方把女生的手拉過去、放在下體，2人不顧前方還有計程車司機愛撫起來。

 （圖／翻攝自臉書／Kamfa Gor）

更誇張的是，女生最後直接趴下去忘情吞吐，只見男生很滿足的把臉上揚享受著。根據《香港經濟日報》報導，5分鐘影片在多個討論區被熱議，有網友表示，男方疑似在一間市值近300億元的企業擔任高層，且去年才剛上任。

許多網友看完影片後，紛紛留言「如果真的是高層，幹麻省這些錢」、「拜託有常識一點，計程車都會有行車紀錄器」；不過也有網友認為，「計程車司機很沒品、缺德，為何可以把乘客的隱私公布出來。」再度掀起討論。

Kamfa Gor 發佈於 2020年7月7日 星期二

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