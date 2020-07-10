觸電心跳停止12分鐘！美F-15駕駛瀕死後首度上天際：像回到家

▲美國F-15鷹式戰鬥機。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者任珈萱／綜合報導

美國佛羅里達州空軍國民警衛隊中校卡斯鮑姆（Jonathan Kassebaum），去年10月意外觸電，導致心跳停止12分鐘，好險救護人員及時趕到，才挽回寶貴性命。在休養期間，他一共停飛了255天，不過就在周一時，他恢復訓練首度駕駛F-15戰機。卡斯鮑姆表示，這感覺很好，很像回到家。

綜合外媒報導，卡斯鮑姆於周一駕駛F-15戰機，和夥伴一起進行攻防戰「空中纏鬥」，他也表示，「一開始的時候，我們一個進攻，一個防守，這也是一場貓捉老鼠的遊戲，這應該是航空業產生出最酷的遊戲，所以我們就決定要來實踐一下」。

.@usairforce Lt. Col. Jonathan Kassebaum was electrocuted while working on a rewiring project at his home on Oct. 25. https://t.co/B4NhYrBXas

— Stars and Stripes (@starsandstripes) July 7, 2020

據報導，去年10月時，卡斯鮑姆在家中院子佈線，但聽到家裡的狗狗在游泳池裡哀嚎，所以馬上跳進去救牠，但是沒注意到有一條被切斷的電線，讓泳池通電，所以瞬間全身通電，於是他便抓著池邊的鋼扶手，試圖爬出來，但這也成了導線管。卡斯鮑姆也說，他還記得當時後腰部以下都無法動彈。

卡斯鮑姆12歲的女兒茱莉也表示，幸好當時有另一項工程，工人提早兩個小時到，所以立刻向工人求救，在這之前也有打電話給911求救。當時，卡斯鮑姆已經沉入水裡2至3分鐘，失去知覺了，身體也呈現淡紫色，警方當下也幫他做了7分鐘的心肺復甦術，最後救護人員終於檢測到心跳。

“Honestly, it kind of feels like home,” Lt. Colonel Jonathan Kassebaum said. https://t.co/xTi005jbh0 — News4JAX (@wjxt4) July 7, 2020

▼卡斯鮑姆的故事。（影片翻攝自youtube，若遭刪除請見諒。）

