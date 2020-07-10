6歲女童釣魚「一支手機」上鉤　失主：一年前划船掉進水裡

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記者黃翊婷／綜合報導

美國馬里蘭州6歲女童沃托日前在釣魚時，意外釣起一支手機，經過修整並插上電源線後，發現還能使用，經過一番努力總算找到失主。原來失主夏皮羅是在一年前划船時不小心丟失手機，沒想到最後竟然會被以這麼神奇的方式找回來。

綜合外媒報導，沃托（Reagan Votaw）日前和家人前往塞文河（Severn River）釣魚，收線時發現釣到一支裝在防水袋裡的手機，大家討論了一番，決定先帶回家研究看看是否還能正常運作。

▲沃托釣魚卻釣起一支手機。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

沃托的母親表示，他們將手機取出並使用「傳聞療法」，將它放進米中吸水，接著插上電源線，沒想到竟然真的成功開機了，「我們找到手機的主人是一名學生，名叫夏皮羅（Preston Shapiro）。」

後來沃托一家人輾轉聯絡上夏皮羅，這才知道原來這支手機是他一年前划船時不小心弄丟的。雖然夏皮羅已經有錢購買另一支新手機，但還是很感謝熱心的沃托一家人，最後還給了釣起手機的女孩50美元（約新台幣1472元）當作獎勵。