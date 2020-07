6歲女童釣魚「一支手機」上鉤　失主：一年前划船掉進水裡

▲影片取自YouTube,如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷/綜合報導

美國馬里蘭州6歲女童沃托日前在釣魚時,意外釣起一支手機,經過修整並插上電源線後,發現還能使用,經過一番努力總算找到失主。原來失主夏皮羅是在一年前划船時不小心丟失手機,沒想到最後竟然會被以這麼神奇的方式找回來。

綜合外媒報導,沃托(Reagan Votaw)日前和家人前往塞文河(Severn River)釣魚,收線時發現釣到一支裝在防水袋裡的手機,大家討論了一番,決定先帶回家研究看看是否還能正常運作。

▲沃托釣魚卻釣起一支手機。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay,與本文當事人無關)

沃托的母親表示,他們將手機取出並使用「傳聞療法」,將它放進米中吸水,接著插上電源線,沒想到竟然真的成功開機了,「我們找到手機的主人是一名學生,名叫夏皮羅(Preston Shapiro)。」

後來沃托一家人輾轉聯絡上夏皮羅,這才知道原來這支手機是他一年前划船時不小心弄丟的。雖然夏皮羅已經有錢購買另一支新手機,但還是很感謝熱心的沃托一家人,最後還給了釣起手機的女孩50美元(約新台幣1472元)當作獎勵。

