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國道5號連假狂塞32小時！學會建議「通行費漲10倍」…宜蘭人怒了：根本懲罰

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記者游芳男、莊智勝／宜蘭報導

今年端午連假因新冠肺炎疫情趨緩，導致國道車流量暴增，連結台北、宜蘭的國道5號更是一度連塞32小時，打破以往紀錄。針對塞車解方，中華民國運輸學會提出建議，立法部門應針對國道差別費率上限進行調整，連假時段國5費率可提高至10倍，進而達到分流效果。但這一言論一出，立即引起通勤族不滿，痛批連假還有人要上班，如此建議根本就是在「懲罰宜蘭人！」

▲▼國道5號國5雪隧大塞車。（圖／翻攝爆料公社）

▲國道5號端午連假時連塞32小時，不少用路人被迫「雪隧內過夜」。（資料圖／翻攝爆料公社）

端午連假國道5號狂塞32小時，堵塞的交通引發民怨。中華民國運輸學會理事長林良泰指出，針對紓解國道車流，學會提出四大建議，包括國道要運送最多旅次而非車次；交通部高公局、公路總局、台鐵局、觀光局、氣象局、高鐵公司等，應於連假前成立小組，整合疏運計畫；落實高公局1968 APP等資訊平台的正確性；立法機關應支持交通管理作為，適時調整法規。

請繼續往下閱讀...

林良泰另外指出，要解決壅塞就必須備妥工具，目前法律規定，特殊時段主管單位最多可將交通通行費率增至2倍，但以雪隧為例，長約54公里、50元的通行費，提高2倍後也僅百元，民眾也不會因此改走替代道路，因此建議費率上限應提高至10倍，如此才能讓使用者有感，進而選擇替代道路。

此言論一出後立即引起民眾反彈，時常往返台北、宜蘭的民眾更表示，即使是連假期間，也不是所有的用路人都出去玩，還是有人必須通勤上班，若此一政策通過，將通行費率提高10倍，一天賺的薪水大半都繳給了政府，無疑是在「懲罰宜蘭人！」

▲▼國道5號狂塞，學會建議提高通行費率10倍引反彈。宜蘭市長江聰淵。（圖／記者游芳男翻攝）

▲宜蘭市長江聰淵認為提高通行費率「對宜蘭人不公平」。（圖／記者游芳男翻攝）

宜蘭市長江聰淵表示，造成長時間塞車的根本原因是交通建設的不完善，理應是要補貼用路人才對，怎麼反而會懲罰性加碼交通費率，「如果用路人行駛通行路權，還要去計算經濟成本時，真不知道這是排富還是排貧？用路就是要公平正義，讓所有人都方便行駛，不用去斤斤計較，要根本解決問題、增加交通量能，而不是祭出懲罰性政策，讓民眾不敢用路，這是本末倒置！」江聰淵更表示，若真的提高費率，民眾必須增加成本才能到宜蘭，「這樣宜蘭好像是一個不歡迎人的地方，對宜蘭來說不公平，我相信交通部長、行政院長、總統也不會答應這樣的政策！」

宜蘭交通處長黃志良也說，交通政策需要長時間觀察才能明確知悉成效，104年國5也曾因清明連假而大塞，當時中央有成立平台，討論解決策略。對於此次提高費率的建議，黃志良認為，政策需要多方討論，不是單一政策就能解決問題，還需要完整配套，包括公共運輸服務的倍增；且交通政策實施前，必須經過全盤討論，需要中央地方合作，一旦有好的共識、決策，當然樂觀其成，「10倍通行費只是個構想啦，溝通後交通部應該會有更好的想法。」

▼黃志良指出，交通問題的解決需要多方討論，並不是單一政策就能夠解決。（圖／記者游芳男翻攝）

▲▼國道5號狂塞，學會建議提高通行費率10倍引反彈。宜蘭交通處長黃志良。（圖／記者游芳男翻攝）

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