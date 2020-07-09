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王毅：中美關係面臨建交以來最重挑戰「中國不會成為另一個美國」

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▲▼中國外交部長王毅。（圖／路透）

▲大陸外交部長王毅。（圖／路透社，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國務委員、外交部長王毅9日在中美智庫論壇致詞表示，中美關係正面臨建交以來最嚴重的挑戰，美方一些人出於意識形態偏見，正不遺餘力地把中國渲染成對手甚至敵人，想方設法遏制中國的發展，不擇手段阻礙中美之間的聯繫。

王毅指出，作為世界上至關重要的一組雙邊關係，中美關係有待發出更多的積極信息，釋放更多的正能量，「希望美方構建更為客觀冷靜的對華認知，制定更為理性務實的對華政策，這既符合中美兩國人民的根本利益，也順應世界各國對中美雙方的期待。」

王毅提到，有關中國道路的成功將對西方造成衝擊和威脅的說法既不是事實，中國也不認同，因為5000年文明孕育的中國從來沒有侵略擴張的基因，「我們不照搬外國模式，也不輸出中國模式，從不要求別國複製中國的做法。」

▲中美貿易戰延燒不斷。（圖／路透）

王毅表示，這個世界不應非黑即白，制度差異也不應導致零和，中國不會也不可能變成另一個美國。正確的態度是，彼此相互尊重、相互欣賞、相互借鑒、相互成就，「改革開放以來，中國從發達國家學到了很多有益經驗，同樣，中國的一些成功做法也對許多國家解決當下的問題不無啟發，在這個豐富多彩的世界中，中美雖然社會制度不同，但完全可以並行不悖，和平共存。」

王毅指出，每個國家所走的道路，都基於各自文化傳統和歷史積澱，中國堅持的中國特色社會主義道路，符合中國的國情需要，是中國人民自己的選擇，實踐已經證明，這條道路不僅使14億中國人民擺脫了貧困落後，也讓中華民族再次為人類進步事業作出了重大貢獻。

王毅強調，國際民調機構多次民意測驗顯示，中國人民對中國黨和政府的支持都高居全球榜首，「任何勢力都沒有資格去否定其他國家選擇的道路，任何國家也都不會按照別人的好惡來改造自己的製度。歸根到底，制度和道路是對還是錯，應該由本國人民來決定。」

▲▼中美貿易談判在上海結束。（圖／路透）

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