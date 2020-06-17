中印外長通話！王毅要求印方「嚴懲肇事者」：一線部隊擅闖實控線挑釁

▲印度邊境部隊（BSF）在通往拉達克的公路沿線檢查站站崗。（圖／路透，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

中印邊境衝突導致不少人員傷亡，雙方關係持續惡化。中國外交部長王毅今（17）日和印度外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）通電時表示，在加勒萬河谷局勢趨緩的情況下，印方有人跨越實控線蓄意挑釁，希望能徹底調查，「嚴懲肇事責任人」。

王毅表示，6月15日晚，印方一線邊防部隊公然打破雙方軍長級會晤達成的共識，在加勒萬河谷現地局勢已經趨緩情況下，再次跨越實控線蓄意挑釁，甚至暴力攻擊中方前往現地交涉的官兵，進而引發激烈肢體衝突，造成人員傷亡。

他稱，印軍的這一冒險行徑嚴重違背兩國有關邊境問題達成的協議，嚴重違反國際關係基本準則，中方再次向印方表示強烈抗議，並要求印方對此徹底調查，「嚴懲肇事責任人，嚴格管束一線部隊，立即停止一切挑釁性舉動，確保此類事件不得再發生」。

「印方務必不要對當前形勢做出誤判，務必不要低估中方維護領土主權的堅定意志。」王毅強調，中印都是10億級以上人口的新興力量，加快實現自身發展振興是各自肩負的歷史使命。

他認為，兩國相互尊重、支持才是正道，且符合長遠的利益，但相互猜忌、摩擦則違背人民的根本願望；「雙方應按照兩國領導人達成的重要共識，通過中印邊界特別代表會晤機制、邊防部隊會晤機制等既有渠道，就妥處邊境事態加強溝通協調，共同維護邊境地區和平與安寧。」

蘇傑生首先表達印方的立場，接著指出「印方願從兩國關係大局出發，同中方落實好兩國領導人共識，通過對話和平解決邊境地區爭端，緩和邊境地區緊張局勢。」

據悉，中印外交部長同意公正處理目前的局勢，並共同遵守雙方軍長級會晤達成的共識，盡快使加勒萬河谷情勢降溫，以維護邊境地區的和平安寧。

▲王毅。（圖／翻攝中國外交部）

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