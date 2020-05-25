駁王毅「兩岸必然統一」　外交部：台灣前途台灣人有權決定

▲中國國務委員兼外交部長王毅。（圖／翻攝CCTV Video News Agency）



政治中心／綜合報導

大陸國務委員兼外交部長王毅24日於國際記者會上批台灣「以疫謀獨」，並強調一個中國原則，兩岸實現統一是歷史必然趨勢，任何人任何勢力都不可能阻擋。對此，外交部回應，台灣已是公認民主國家，前途只有台灣人民有權決定，中國無權說三道四。

王毅在記者會上表示，「兩岸實現統一是歷史必然趨勢，任何人任何勢力都不可能阻擋」，台灣問題是中國的內政，一個中國原則是國際社會的普遍共識，也是中國與所有建交國雙邊關係的政治基礎。我們堅決反對以防疫合作為幌子與台灣當局開展官方往來，堅決反對違背一中原則為台灣謀求所謂國際空間，堅決反對外部勢力對台獨分子借疫謀獨予以鼓勵和縱容。

針對王毅的說法，外交部24日晚間立刻回應，台灣已是公認民主國家，前途只有台灣人民有權決定，國際上也只有台灣民選政府有權代表台灣人民，中國無權說三道四；中國政府不問台灣人民意願而欲強加「統一」於民主台灣，只凸顯其蔑視民意，敵視民主，與民主國家共享價值毫不相容。

外交部指出，總統蔡英文5月20日宣誓就職演說強調，台灣將堅守「和平、對等、自由、民主」原則處理兩岸交流、促進海峽和平穩定。台灣拒絕北京當局矮化台灣、破壞現狀的「一國兩制」主張，兩岸穩定發展雙方都有責任，而中國在國際上阻止其他國家與台灣往來，打壓台灣人民貢獻國際事務，與兩岸和平穩定發展背道而馳。

外交部表示，這次武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）國際疫情大流行期間，台灣行有餘力時向疫情嚴重國家伸出友誼之手，無償且不附政治條件提供防疫物資，台灣的愛心受到國際社會的歡迎與讚揚。但中國政府卻到處阻撓其他國家接受台灣的捐贈、惡意毀謗台灣的善舉，甚至以「堅決反對」施壓其他國家不得與台灣往來，中國政府不斷傷害台灣人民的行徑，阻止不了台灣政府與人民走向國際、貢獻世界的決心。

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