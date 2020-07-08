下班課注意！新北、宜蘭發大雷雨即時訊息　慎防劇烈降雨、雷擊

▲氣象局針對新北、宜蘭發布大雷雨即時訊息。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，氣象局今（8）日持續發布大雨特報，另外，針對「新北市、宜蘭縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時45分止，請慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲。

氣象局表示，新北、宜蘭大雷雨預計持續時間至17時45分止。示警區域範圍為新北市石碇區、坪林區、雙溪區、烏來區，以及宜蘭縣宜蘭市、頭城鎮、礁溪鄉、員山鄉、三星鄉、大同鄉。

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上述區域民眾請慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲；也請進入室內，遠離山頂、屋頂、涼亭、獨立樹下、溪流或水塘，位於空曠區域應蹲下降並盡量減少與地面接觸的面積。

▲10縣市大雨特報。（圖／中央氣象局）

氣象局表示，今天太平洋高壓勢力較弱，天氣較昨天不穩定，中南部地區清晨至上午有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴的天氣，午後大台北、東半部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，須留意短時強降雨及雷擊的可能，並應注意局部大雨發生的機率。

周四太平洋高壓勢力仍相對較弱，潮濕西南風與陸風互相輻合，中南部地區清晨至上午有局部短暫陣雨，午後各地山區及大台北、東半部地區留意局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率；溫度方面，氣溫依舊高溫悶熱。

周五至下周二太平洋高壓再度增強，天氣較為穩定，各地大多為多雲到晴的天氣，高溫炎熱，清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨，午後雷陣雨的區域也稍縮小，大台北、東北部地區及各地山區午後有局部短暫雷陣雨。

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