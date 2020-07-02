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搶攻無人零售商機　工研院攜手全家打造「易取智慧商店」

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲工研院發表全台首套自主研發「易取智慧商店」。（圖／工研院提供）

▲工研院攜手全家發表全台首套自主研發「易取智慧商店」。（圖／工研院提供）

記者姚惠茹／台北報導

工研院今（2）日發表全台首套自主研發的「易取智慧商店」，運用AI人工智慧發展電腦視覺辨識以及多重感測技術，發展具「高精準率」、「即時回饋」、「利於佈建」等三大特點的智慧零售技術，並與全家便利商店簽約合作，在工研院光復院區建置智慧商店，預計今年底開幕試營運。

工研院副院長張培仁表示，「易取智慧商店」的發表，有兩個重大意義，第一在於社會的少子化、高齡化，未來要用科技解決零售業勞動力不足的問題；第二在於新冠肺炎疫情衝擊零售業，引發的數位轉型、強化產業韌性需求。

張培仁指出，工研院在踏入後疫情時代之際，以AI人工智慧、大數據的創新研發能力，發展出商店智慧化、自動化、低接觸的零售技術，攜手全家便利商店超前部署，這次雙方合作運用AI人工智慧、大數據及AIoT技術提升零售服務品質、簡化店員勞務，打造新零售生態系。

全家便利商店總經理薛東都表示，「全家」致力邁向科技零售業，將店舖做為跨領域、跨產業的科技實驗平台，積極運用多元數位科技，藉此對應社會趨勢與滿足消費者需求，進而減輕店舖勞務、增進消費體驗。

薛東都指出，工研院為國際級應用研究機構，並以市場需求導向發展解決方案，這次雙方合作「易取智慧商店」，試營運期間的寶貴經驗，更將成為「全家」汲取消費者需求、邁向科技零售業的元素之一。

▲工研院發表全台首套自主研發「易取智慧商店」。（圖／工研院提供）

▲工研院首家「易取智慧商店」預計年底開幕試營運。（圖／工研院提供）

工研院總營運長余孝先表示，台灣便利商店超過1萬家，密集程度高居全球第2，已與國人的生活密不可分，但在民眾享受高度便利性的同時，便利商店卻也面臨到人力不足的困境；其次偏遠地區或小型社區等非人潮聚集之處，消費者仍有購物需求，業者卻會面臨設店營運成本考量。

余孝先指出，工研院的「易取智慧商店」運用AI人工智慧、大數據研發電腦視覺辨識與多重感測技術，能「高精準率」辨識商品取放與消費者身份，正確率達98 %以上，並能「即時回饋」在消費者手機App上即時顯示拿取的商品種類與數量。

余孝先說明，以物聯網技術串聯商店內攝影機與智慧貨架系統，強化運算效率的同時，更降低攝影機設置的數量與成本，十分「利於佈建」，回應零售業者快速佈建與大量應用的需求，使店內商品管理自動化，像自動即時檯帳更新、補貨提醒等，降低結帳/清點所需的人力，協助店員簡化工作。

工研院巨量資訊科技中心執行長馮文生表示，包括商店內可鎖定消費者人流的「電腦視覺辨識」；貨架內結合攝影機、紅外線、重量感測的「多重感測技術」；判斷商品與消費者互動關係的「AI人工智慧動作識別」等多項技術。

馮文生指出，這套技術的研發，並非要取代傳統超商，而是因應台灣消費者的需求，針對特定場域展店，例如小型封閉社區、一般超商不會進駐的偏遠地區等，而且這套技術不僅能應用在便利商店，包括賣場、量販、零售百貨、物流、倉儲領域都能應用。 

「易取智慧商店」的購物流程十分簡單，首先只要透過手機App掃描商店入口的QR code就能開啟閘門，接著系統能即時辨識消費者拿取的商品種類與數量，並同步更新手機購物車資訊，若將商品放回貨架，商品即從購物車刪除，最後透過手機App掃描商店出口的QR code就能開啟閘門，手機購物車即自動完成結帳，還能立即收到消費明細。

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