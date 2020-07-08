新北警暑假大掃黑逮34人！明仁會三峽分會擄人刑虐太囂張　一波剷除秒消失

▲竹聯幫明仁會三峽分會胡姓幹部及旗下份子被瓦解。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

暑假到來！為防莘莘學子誤入歧途，新北警方配合警政署7月1日起執行「全國同步掃黑專案行動」，7天內檢肅竹聯幫、天道盟及其他幫派組合分子首惡4人、成員30人到案，涉及故意殺人、恐嚇取財、暴力討債、聚眾鬥毆、詐欺等刑案及槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例，並查扣改造槍械3枝、子彈299發、各級毒品1296.11公克。

新北市警察局於此波掃黑行動期間，鎖定轄內幫派組合成員、經常滋事特定對象等，深入蒐證報請新北、臺北地檢署指揮偵辦，並鎖定以自稱「竹聯幫仁堂明仁會」的三峽分會胡姓幹部及旗下份子。經查證，他們在三峽地區犯下多起暴力滋事案件，造成當地居民惶恐不案，胡嫌常以替人處理糾紛或是看人不爽為由，便率眾追砍被害人，手段極其惡劣殘忍。經三峽警方蒐證完竣，於1日將該犯罪組織首惡及成員共11人檢肅到案，全案依法移請臺灣新北地檢署偵辦，胡嫌聲請羈押獲准。

▼中和分局檢肅竹聯幫游姓成員等人暴力滋事集團。（圖／記者陳豐德翻攝）



此波掃黑專案重大成果，還有刑事警察大隊檢肅非註記幫派分子謝嫌等9人暴力討債集團、中和分局查獲竹聯幫平堂新店會幹部游嫌等6人暴力滋事集團、新店分局查獲天道盟孔雀會幹部林嫌等8人暴力滋事集團，以及刑事局共同查獲竹聯幫仁堂育○會高嫌等暴力滋事集團，給予黑道幫派迎頭痛擊，並充分展現警方打擊不法暴力之決心。

新北市政府警察局表示，此次專案成功痛擊不法黑幫，並有效防止幫派分子在暑假期間吸收青少年從事不法行為，貫徹「幫派零容忍」堅定立場，持續以專業、效率、鍥而不捨的精神迎頭痛擊存有僥倖之幫派分子，清剿幫派所依附或寄生的不法行業，運用「第三方警政」策略，斷絕賴以生存之各項金流，瓦解危害治安幫派組合，以達到民眾安居樂業之目標。

▼新北市刑大偵七隊破獲暴力討債集團，起獲犯案工具一批。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼永和分局警方查獲楊姓犯嫌持有非法手槍案。（圖／記者陳豐德翻攝）

