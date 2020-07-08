瀉酷暑解身體的熱！　來一杯解熱降火的「鳳梨冬瓜茶」

▲炎炎夏日，郭綜合醫院郭家伶營養師建議民眾自己動手做一杯「低糖鳳梨冬瓜茶」，非常適合健康養生。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台灣夏季濕熱，每天汗流浹背，總覺得身體沉重，又熱又渴，想喝杯冰冰涼涼的飲料，而冬瓜茶是夏天受歡迎的消暑飲料，但市售冬瓜茶多數非常甜，郭綜合醫院郭家伶營養師指出，用夏季最受歡迎的鳳梨，及最能利尿解熱的冬瓜，這兩種食材可動手做一杯「低糖鳳梨冬瓜茶」，非常適合健康養生同好們一起來享用。

郭家伶營養師指出，冬瓜屬於葫蘆科、性寒、味甘。在古書中描述冬瓜的功效有：1、可以利尿消腫，清熱養胃；2、.蕩滌腸內穢物；3、清肺化痰；4、袪毒排膿。總之冬瓜入肺，肺為人體水之上源，腎為人體水之下源，冬瓜可以疏通管道，排除多餘水分及廢物。以現今的營養學分析一下冬瓜的營養素如下：1、冬瓜瓤：冬瓜瓤也就是冬瓜皮內層的可食部份，其中含有葫蘆巴鹼及丙醇二酸，前者能幫助人體新陳代謝；後者能有效地抑製糖類轉化為脂肪，所以對於防止人體發胖具有重要意義。再者，冬瓜中富含鳥氨酸和Y-氨基丁酸，天冬氨酸、谷氨酸、精氨酸的含量也較高，它們是人體清除有害游離氨不可缺少的胺基酸，也是冬瓜具利尿消腫功效的主要成份。

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2、冬瓜皮及冬瓜籽：利尿消腫的成份也存在於冬瓜皮及冬瓜籽中，其含量比冬瓜瓤的含量多出15至18倍，所以當我們在製作冬瓜料理時，儘量連皮帶籽一起下鍋，可以吃到更多的有效成份。 其次，冬瓜茶中加入鳳梨，利鳳梨含有濃濃的果香、鮮甜味，可以提升冬瓜茶的鮮甜風味，除此鳳梨含有鳳梨酵素可以幫助消化以及含大量得纖維質，可以促進腸胃蠕動。兩種蔬果加在一起，互相襯托，非常「速配」。

鳳梨冬瓜茶的材料及做法如下：一、材料：鳳梨半顆、帶皮帶籽冬瓜1200公克（2斤）、二砂約350公克（冬瓜與二砂重量的比例為7:3；其實不加糖也可以，利尿效果更好）；二、器具：結冰盒、果汁機。

做法：1、半顆鳳梨去皮切片、冬瓜帶皮切薄片且保留冬瓜籽。2、將所有鳳梨片鋪在鍋子的最底層，第二層鋪冬瓜片，最上層鋪上二砂，完全不用加水，瓦斯爐開小火，蓋上鍋蓋，細火慢燉約90分鐘。3、熬煮過程中，冬瓜果肉會慢慢化成水，待90分鐘後熄火，鳳梨冬瓜露完成，等降溫後，以果汁機將所有果肉打成泥狀，倒入結冰器，放置冷凍庫，結成鳳梨冬瓜冰磚。4、想喝飲料時，可從冷凍庫拿出結塊的鳳梨冬瓜冰磚，加入開水回沖，就是一杯沁清涼的鳳梨冬瓜茶。



郭家伶營養師叮嚀指出，瓜類屬寒性，並非單純久煮加熱可以調整，雖然冬瓜茶甘甜可口，若胃氣及陽氣偏不足的長者，也就是腸胃較弱的民眾，還是淺嘗輒止，不宜貪食。對於一般民眾偶爾食之，應該是無妨的。

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