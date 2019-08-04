出遊注意！罕見高溫轟炸南韓已2死　高鐵軌道「曬到膨脹」47班誤點

▲ 大邱地鐵站2018年夏天便搬出大台電風扇供民眾消暑。（圖／讀者提供）

記者陳宛貞／編譯

南韓氣象廳對全國發布酷暑警報，且預計將持續一段時間。連日異常高溫已經導致2名從事農活的老人活活熱死，就連高鐵KTX軌道也因為高溫曝曬而膨脹，導致最高時速305公里的列車必須放慢速度，因此有多達47個班次誤點，各地災情不斷。

慶尚北道高靈郡一名務農的85歲婦女3日下午5時左右被人發現陳屍在田裡；金泉市則有一名86歲婦女2日晚間7時45分左右被發現倒在棗田裡，已經死亡。3日高靈郡白天最高氣溫達到攝氏35.4度，2日金泉市氣溫則一度達到35.6度。警方初步推論，2名婦女都是熱死，目前正調查詳細死因。

白天氣溫過高也影響高鐵運行，忠清南道天安牙山站附近的慶尚北道高鐵軌道3日下午3時左右因高溫膨脹，導致往釜山方向的高鐵一度降速，共47班列車誤點，直到當晚7時50分左右才全部恢復正常運行。南韓鐵道公社相關人士說明，為快速降低軌道溫度，出動消防署一起在軌道上灑水，將加固軌道以保障未來通行無礙。

南韓行政安全部3日下午將酷暑警報等級由「警戒」上調至「嚴重」；中央災難安全對策本部也宣布，酷暑災情進入緊急第一階段。韓媒報導，這是酷暑2018年被列入「災難」以來，政府首度為酷暑動員災難安全對策本部。若災情持續加劇，災難安全對策本部可能宣布進入緊急第二或第三階段。