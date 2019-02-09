壁畫藝術家米路哈勇堅持理想　創作山中精靈開啟孩童藝術想望

▲為創作不斷堅持最後漸漸走出自己風格的米路哈勇為至善基金會的行動幼兒園創作山中精靈外觀塗裝。（圖／至善基金會提供，下同）

生活中心／綜合報導

「有人問我花了多少時間創作這輛車的塗裝，我想是一輩子累積而來的吧！」泰雅族藝術家米路哈勇站在至善慈善基金會行動幼兒園－山中精靈前如是說，來自桃園縣復興鄉爺亨部落的他，創作經常充滿泰雅文化元素、大自然生命力以及色彩的繽紛。

「我覺得山中精靈就像是一台會移動的禮物車，小朋友一看到它來就會很開心。」米路哈勇談起20多年前，小時候村裡有一台老舊的破車，被村民塗上七彩繽紛的顏色，從此開啟他對藝術、對美的想望，而他也發現原住民孩子其實對美學色彩很有創造力與天份，只是需要更多機會與藝術養分，因此他將山林、動物以及人的意象，透過繽紛的色彩，讓孩子們感受泰雅文化的力量。

雖然笑的靦腆，但米路的創作之路，並非一帆風順。事實上，如今能在台上侃侃談論自己創作想法的米路，兒時卻因不善表達，學科不佳，幸好喜歡畫畫，參加不少藝文比賽得獎，還有些成就感。永平工商廣告設計科畢業，愛畫畫的米路還是無法把創作當飯吃，他到處打零工，當過鋤草工人，超商店員，最近一個工作，是到嘉義工廠當作業員長達七年。「我一去工廠就想離開，我不喜歡那個環境，苦悶時候，我就畫畫。」



因為一場無心插柳的個展，使米路被原民會「原住民藝術工作者駐村計畫」評委看見，鼓勵他申請，若申請通過，他將有整整一年可以專注創作又有收入，但條件必須沒有正職工作（當時這是一項促進部落就業計畫）。米路經過一番掙扎後辭掉工廠工作，專注做提案申請。沒想到初選過關，複選卻落敗，為此他受到很大的打擊，因為他還有貸款要還。後來他靠著信仰走出低谷，慢慢出現復興鄉幾所學校的邀約，同時開始接藝文講座、壁畫等工作維持收入，勤奮工作的他，也存到結婚基金，和太太結為連理。婚後夫妻兩人仍靠著不斷寫計畫案、甚至是開早餐店，來維持困難的生計。



所幸，皇天不負苦心人，米路哈勇被更多人看見了，他現在是母校介壽國中藝文班的社團老師，也常常接受邀請，進行各種壁畫創作，他和妻子一起成立了「比雅山奇幻森林工作室」，開始在復興進行自己的駐村藝術推廣，開設各種課程與活動，推廣藝術教育，也用會畫來療癒族人的心。



現在，他全心投入藝術創作，也帶領著兩位學生一起工作，不畏艱苦畫出許多精彩作品。我已經知道，「創作，不只是拿著紙和筆而已，它也可以是謀生技能啊！」重新看見自己的價值，米路現在對自己，很有自信，也對下一代的藝術教育，肩負起一份責任。

至善基金會長期深耕部落教育，看見部落學齡前幼兒教育資源的匱乏，發起至善行動幼兒園計畫，耗時三年的準備才順利推動，將裝滿親子玩具，繪本並搭配老師或部落培力媽媽的行動車廂直接把教室帶進新竹尖石、五峰部落各個角落，遊走在山林之間為幼兒及部落媽媽們帶來歡樂與希望，因此行動幼兒車有個美麗的名字—山中精靈。此計畫從2018年10月開始試營運，預計在2019年正式上路，以每週發車三天拜訪兩據點的方式巡迴，初步統計將幫助15~16個部落，180位學齡前的小朋友。

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