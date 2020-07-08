拒台版N號房上演！9種騙裸照手法公開　每5名兒少就有1位遇過網友「特殊要求」

▲兒福聯盟進行2020年「兒少網路隱私與網友互動調查報告」，主任李宏文、組長許慶玲提出相關建議，呼籲師長保護兒少網路交友安全。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

今年4月韓國爆發「N號房事件」震驚全球，兒少曝露隱私遭網友誘騙事件也在台頻傳，兒福聯盟進行2020年「兒少網路隱私與網友互動調查報告」在今（8）日發布結果，發現有3成6兒少曾給網友個資，而每5名就有一位曾遇網友提出「特殊要求」，其中2成5要求傳裸照。兒盟也藉此公開「9大網路騙照手法」、「3步驟練習說不」及「6步驟處理私照騷擾狀況」。

韓國「N號房事件」透過聊天App，將對女性進行性威脅得來的影片和照片分享在聊天群中，最小的被害人僅11歲。而今年6月，台灣也爆出38歲李姓男子，透過交友軟體誘姦年僅11歲的女童，日前還有台南市賴姓毒犯利用贈送手機遊戲點數等方式，誘騙不滿12歲的男女童拍攝裸體影片，受害兒童遍布全台約30人。

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▲兒福聯盟進行2020年「兒少網路隱私與網友互動調查報告」，3成6兒少曾給過網友重要個資。（圖／兒福聯盟提供）



兒盟進行2020年兒少網路隱私與網友互動調查報告，特別於暑假開始前發布，透過調查報告發現，3成6兒少曾給過網友重要個資，尤其以「真實姓名」與「個人照」最多，還有超過2成兒少認為手機號碼不算隱私，超過3成認為就讀學校或班級也不包含在網路隱私中，更有27.7%的兒少願意開啟自己GPS定位，增加暴露所在地的危險；甚至有41.8%會違反規範，勾選「自己已符合軟體使用規範年齡」。

▲兒福聯盟進行2020年「兒少網路隱私與網友互動調查報告」。（圖／兒福聯盟提供）

此外分析發現國中生的網路危險指數，明顯較國小生高。而平均每名兒少使用超過3個平台，主要為「影音網站」占超過8成(82.1％)，其次為「手機遊戲」(79.0%)與「社群軟體」(75.5%)，比例皆超過7成，而不少遊戲APP結合了交友功能。

▲兒少經常使用之網路平台。（圖／兒福聯盟提供）

調查也發現，每5位兒少就有1位曾遇過網友提出「特殊要求」，這些要求中有36.2%要求單獨見面，46.5%遇到網友要求情侶交往，值得關注的是有25.1%曾被要求傳裸露私密的照片或影片，可見這些網友認識兒少的動機別有居心。此外，仍有1.9%兒少認同「為了證明自己跟好友或男(女)友的感情，我們可以交換彼此的裸露照」。

兒福聯盟政策中心主任李宏文提醒，兒少對自己人身安全缺乏戒心，下載APP時也容易忽視使用年齡規範，進而接觸不適齡的網站或遊戲，而在網路上僅需蒐集2至3種個資，透過交叉搜尋，有心者就能進行肉搜，兒少因此陷入險境而不自知。加上為了維繫親密關係，部分兒少容易視隱私為無物，孩子要如何保護自己不落入粉紅泡泡編織的手法或陷阱，是必須正視的課題，兒盟也特別整理出「9大網路騙裸露照手法」。

9大網路騙裸露照手法：

李宏文提出「3步驟」來說不：第1步是釐清自己對這些要求的感覺跟想法，清楚並具體表達自己的界線（不含糊、不推拖，以我訊息為出發），第2步是重新定義彼此關係，第3步是要在必要時向師長求助。

另外兒盟組長許慶玲也針對在網路遇到誘騙裸照，給予「6步驟建議」：

1.保留證據：立刻「完整截圖」，並非手抄，截圖資訊可包括：對話、圖片、日期、時間點、對方的帳號、FB網址等。

2.進行求助：告訴可信任的大人，如家長、老師、親友，或者可諮詢兒盟專線(1.踹貢少年專線0800-001769/「哎喲喂呀兒童專線」0800-003-123

3.盡快報警：請警方進行調查散佈者，一年內可向各事件發生地之警察機關提出性騷擾之申訴。

4.禁止散佈：提供散佈平台與網址，請求Web885網路諮詢熱線、iWIN網路內容防護機構協助不雅照移除。

5.隱私設定：進行個人隱私設定，並將對方設定為黑名單，避免再被騷擾。

6.主動提告：須在事發半年內向發生地之地方法院提出民事訴訟，由檢調單位進行調查。

▲兒福聯盟呼籲家長重視兒少的網路交友安全問題。（圖／記者林育綾攝）

李宏文呼籲，家長要多關心兒少在網路使用的狀況，平時應養成與孩子討論網路使用狀況的習慣，成為孩子可以信任訴說的對象，一旦孩子在網路上遇到任何狀況時，以「不責罵、不批判」的態度，陪著孩子一起解決問題。

另外他也建議學校，應多宣導兒少網路安全相關事項，讓兒少能在網路辨識危險，並遠離危害；近期兒盟與奇片漫畫團隊推出兒少網路安全宣導動畫短片，歡迎學校師長下載，教導孩子建立更良好的網路使用習慣。

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