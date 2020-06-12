11歲就可能出現人格障礙！高中隨機砍人引發震驚⋯台灣青少年精神健康數據缺關注

▲淡水發生高中生隨機砍國小女童，引發社會震驚。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者林育綾／綜合報導

近來我國接連2起青少年社會新聞，高中生在校園內隨機砍國小女童、高二生輕生陳屍冷凍庫等事件，引發社會震驚。兒福聯盟表示，這些凸顯我們應該更關注台灣兒少的精神、心理健康狀況，但我國對於全國青少年的精神健康的定期調查及數據，可說是「無從得知」，難以對症下藥提供服務。甚至審查我國兒童權利現況的國際委員也曾在2017年建議，台灣政府應加強有關數據收集，以改善台灣兒少的心理健康人權的狀況。

兒福聯盟提到，青春期是一個形塑自我人格、建立自我價值的關鍵的時期，青少年與同儕「時而緊密，時而難以磨合」，另一方面又需要「在倚靠和得到父母認同中，急於掙脫父母的管束，嘗試自我獨立」，如果再加上繁忙的課業，所承受的壓力真的不容小覷。

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除此之外，青春期除了要適應很多身體變化，也要學習了解和建立自己的社會角色等，這些重要改變，都影響著兒少的情緒和心智發展。而社會如何認知青少年的發展需求，建構相關資源和服務，承接青少年在青春期前後所出現的情緒變化、心理問題，同時幫助家長和老師適當的陪伴和引導，對於他們得以健康成長十分重要。

兒盟在2019年的《台灣兒少遭受家長言語暴力經驗調查》當中，曾以簡式健康量表(BSRS-5)來檢視台灣國高中生的心理健康情況，結果顯示在1330位台灣國高中生裡，超過8成的情緒困擾屬於正常或輕度程度，近2成有中度或重度的情緒困擾。

該量表建議，若結果為中、重度情緒困擾者，應接受精神科或專業諮詢；另一方面，經濟合作發展組織(OECD)在2018年的《兒少在數位年代的精神健康報告》中更指出，有一半的精神症病出現在14歲，有些焦慮和人格障礙更可能於11歲時開始出現，可見現代兒少心理健康應問題不容忽視，而且更應及早提供適切支援和協助。

▲兒盟提到，青春期要適應很多身體變化，都影響著兒少的情緒和心智發展。（圖／兒福聯盟提供）

不過兒盟提到，遺憾的是我國對兒少的心理健康的研究、資源和服務方式相當有限，目前台灣僅在2015-2017年針對9-13歲兒少進行一次《全國兒童青少年精神疾患流行病學調查》，對於全國青少年的精神健康的定期調查及數據則是「無從得知」，難以對青少年的心理需求對症下藥、提供服務。

2017年，審查我國兒童權利現況的國際委員也曾在《結論性意見》中建議，台灣政府應加強有關數據收集、成效評估、兒少意見，以改善台灣兒少的心理健康人權的狀況。

兒盟表示，現代人面對的心理和情緒問題越來越繁雜，社會大眾有需要更認識並認同精神健康對人們的影響，呼籲政府也應加強投注國人精神健康的相關資源，讓每個孩子都能在一個更健全和健康的成長環境，好好感受和體會青春的美好。

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