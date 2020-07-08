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公車靠站僅6秒！12歲兒剛上門就關…媽背1歲兒「苦追畫面曝」　無助看車駛離

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記者陳雕文、莊智勝／新北報導

新北市一名婦人7日背著快滿1歲的小兒子、牽著12歲大兒子準備搭乘客運返家，不料兒子才剛踏上公車，下一秒車門就逕自關上開走，母女倆一度活生生被拆散。如今監視器畫面曝光，該輛公車駛進站後只停了短短約6秒，隨即起步駛離；而婦人當下還試圖往前追了一陣，無奈公車行駛速度太快，且她身上還背了小兒子，不敢邁步狂追，最後只能站在公車站旁無助地看著公車開走。

▲▼公車靠站僅6秒！12歲兒剛上門就關…媽背1歲兒「苦追畫面曝」　無助看車駛離。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲媽媽背著1歲兒追出公車站，最後仍是只能無助地看著公車駛離。（圖／記者陳雕文翻攝）

婦人表示，大兒子小學剛畢業，未來準備到台北市就學，因此7日先帶著兒子坐公車熟悉上學路線；當天下午2點，母子3人準備返回安坑住處，並在大安國中站坐上913路線新店客運，豈料兒子才剛走上公車，車門旋即關閉開走。

監視器畫面拍下，當時913公車跟在另輛公車後方進站，才停了短短約6秒，就起步駛離公車站，當時來不及上車的婦人還一度往前追，但眼見公車速度實在太快，況且自己還背著小孩，最後只好作罷，站在車站旁眼睜睜地看著公車駛離。

當下懂事的大兒子上車後相當緊張，還三度向公車司機表示「我媽媽還沒上車！」但司機仍裝作沒聽見，若無其事地伸懶腰，隨後車子繼續加速前行。婦人眼見追不上、公車又不願停下，只好打電話到調度站求助，不料卻得到「要等車子回來才能了解情況」的回覆，氣得她大罵「如果孩子怎麼樣我一定提告！」

所幸事後婦人透過電話與大兒子取得聯繫，不斷溫言安撫其情緒，並要她趕緊下車，母子倆經過一番波折，最後終於在敦化和平路口站會合，結束這場長達30分鐘的驚魂記。

事後新店客運錦繡調度站致電婦人再三道歉，表示已經有約談該名司機，經調查發現他確有疏失，因此針對其疏失部分進行輔導、指證，對於他的過失行為，公司也將停派勤務3天，讓他好好休息、反省，後續也將在主管會報上提出懲處、檢討，目前相關案件已經移送新北市交通局。

►快訊／12歲長子剛上客運門就關！母親背1歲兒「苦追30分鐘」　司機下場曝光

▼當時12歲的大兒子三度向司機表示「我媽媽還沒上車」，但運將卻充耳不聞、不予理會。（圖／婦人授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼客運。（圖／婦人授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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