貴州滿座公車「自殺式」衝進水庫！最後路線疑點超多…21人死包括5名學生

記者鄭思楠／綜合報導

貴州安順一載有學生的公車7日12時許突然衝進水庫，截至當天22時，共37人獲救，其中受傷16人，無生命體征20人，送醫搶救無效死亡1人。37人中有學生12人，其中5人無生命體征，6人正在接受治療，1人已出院。目擊者拍下實況報警，連說4聲「快」、5聲「有人」。

綜合陸媒報導，初步查明，公車張姓司機，男，52歲，安順市西秀區人，1997年至今一直在駕駛2路公車，確認已經死亡，相關詳細情況正在作進一步調查。

監視器畫面顯示，公車一路壓著虛線開，先減速，好像要停車，然後加速左轉衝進水庫中。有網友點出，壓著虛線開，非進站的話，司機一般不會這麼做，「疑點太多了，期待調查結果。」還有網友描述，這根本是自殺式。

▲貴州公車衝入水庫。（圖／翻攝央視）

乘客高二學生小方（化名）回憶公車墜湖過程，稱座位坐滿還有人站著，未發現司機行為異常，「突然一下子就下去了」，水湧進來時破窗逃出，手臂受傷。

一救援負責人介紹公車墜湖事件，稱相關部門正在向司機確認事發情況，「看過一段影片，不像司機身體問題」。

一份網上流傳的安順七十三醫院「7•7車禍」傷者名單中，傷者13至69歲，2女性正在ICU。一人士稱，目睹一名高考生母親守在ICU神態傷心，「說之前就預感不好」。

車上有一名男乘客來自湖北，姓顏，來自宜昌。顏男的妹妹透露，車輛落水後，哥哥踢破了車窗，並且游到岸邊，可能當時因為在水裡憋氣憋得太久了，上岸後有昏倒栽到水裡了，之後被其他人發現送往醫院，與家人通話的時候，哥哥聲音比較微弱，但精神狀況還好。據悉，顏男2根肋骨有骨折，目前正在當地醫院接受治療。

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