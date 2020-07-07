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台南市無人自駕公車　分階段漸進測試確保人車安全

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▲台南市無人自駕公車，日前陸續獲得經濟部核准實驗計畫，將分階段漸進測試確保人車安全。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市無人自駕公車，日前陸續獲得經濟部核准實驗計畫，將分階段漸進測試確保人車安全。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市無人自駕公車，日前獲得經濟部核准實驗計畫，及獲得監理單位核發試驗車牌，近期內將完成上路測試前整備，為降低市民對自駕公車的安全疑慮，市府已制定分階段測試實施計畫，確保每一階段安全性後才提升測試層級，透過嚴謹的測試計畫確保行車安全，也讓台南市累積經驗和實力，趕上自駕車發展潮流。

交通局局長王銘德表示，黃偉哲市長致力打造台南成為智慧城市，自駕車已是世界趨勢，國內各縣市也都積極推動，台南市更不能缺席，經過長達半年的努力，2020年3月份獲得經濟部核准可在道路進行測試，又在6月底取得監理單位核發的「試0321」號試驗車牌。

王銘德局長指出，發展自駕車技術一定要踏出在一般道路實驗的第一步，但民眾也不需擔心，市府不但先選擇對道路交通衝擊較小的路段，初步規劃假日線「南科火車站—南科考古館」及平日線「沙崙智慧綠能科學城循環線」2條路線，且採用漸進式提升測試層級，保障測試階段人車安全為首要目標。

王銘德指出，目前自駕公車上路仍屬於試驗階段，後續將分3階段進行：第1階段以慢速20KM以內行駛道路蒐集資料，沿路設置交通錐並安排交管人員協助指揮；第2階段提速至30KM，並於路側設置相關警告標誌提醒其他用路人以維持道路安全；第3階段：逐步提高車速至40KM，並於速限內確保整體測試安全並符合規定後，將循序、逐步擴大測試地點。

王銘德局長強調，依現行實驗條例規定，試驗時車上仍必須有駕駛人員在座位上全程監控，駕駛人員會隨時注意車外狀況並可接手操作，也一面測試學習與系統調校作業，測試通過後，才會開放民眾試乘，最後才會作為一般公車路線收費載客服務。

王銘德局長表示，本次實驗計畫的自駕車車體及技術均由合作廠商提供，車輛本身具備高科技的行車及安全設備如光學雷達、高解析攝影機、影像辨識系統及運算單元等。

另外市府則進行公共設施的基礎建設，以健全自駕車可使用的道路環境，例如設置在路邊的光學雷達、攝影機、紅綠燈號誌訊號的連結等，以及需建置高速網路傳輸的環境，能將資料統一發送至車內運算行車指令，此類設備的訊號將可提供未來自駕車輛公共使用，也可依未來發展需求調整裝設位置或路線。目前已爭取中央補助經費，也期盼預算能獲得支持，讓台南市能躋身自駕技術行列，更可望吸引上下游高科技設備供應鍊團隊落腳投資台南，前景可期。

據了解，台南市議會7日召開墊付案及二、三讀審查會，台南市交通局提出自動駕駛公車智慧基礎設施建置經費3500萬元（中央補助2000萬元、市配合款1500萬元）墊付案，多位議員對於自動駕駛智慧基礎設施建置持不同意見，因此議會決議保留議案，並請交通局向議員溝通說明後於下次會期討論，台南市長黃偉哲表示，自動駕駛公車智慧基礎設施建置經費，不是為爭取而爭取，而是為吸引更多廠商投資及讓無人駕駛技術深耕而爭取。

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