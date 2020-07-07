台中22歲孕婦車禍卡車底！　警出動千斤頂與民眾合力救出

▲22歲潘姓女子懷孕8週，日前騎車發生車禍，卡進廂型車底。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市22歲潘姓女子懷孕8週，日前騎機車行經北屯區軍服九路與和順路口時，與葉男駕駛的轎車不慎發生擦撞，由於當時天雨路滑，潘女連人帶車摔卡進路旁停放的廂型車底下動彈不得，警方剛好巡邏經過，啟用千斤頂與民眾合力將潘女救出，經送醫治療後，母子均安。

台中市第五警分局表示，東山派出所巡邏警員賴俊翰、黃繼緯以及警大實習生江浤楷，2日下午4時許巡邏行經軍福九路與和順路口時發現有車禍，趕緊直接下車協助。

警方發現，懷孕8週的潘女尚有意識，但人卡在車底，原想先將她從車底拉出來，以免傷到腹中胎兒，卻無法順利拉出。3名員警先以長警棍用槓桿原理稍稍撐起廂型車，但徒勞無功，最後出動警車內擺放的千斤頂，與民眾一起協力抬車，終於讓潘女脫困。

警方調查，潘女騎乘機車直行時，與正要右轉的葉男車輛發生輕微碰撞，潘女因重心不穩加上午後雷雨導致天雨路滑，潘女遭撞後失控往前滑行，連人帶車卡進停放路旁的廂型車底下。

將潘女救出後，現場人員不知其傷勢不敢隨便移動傷患，只能等待救護人員到來。經過救護人員的檢查，潘女母子均安，警方也通知家屬前來照顧，讓全部人鬆了一口氣。

台中市第五分局長郭士傑呼籲，車輛行駛時應注意四方車輛，於轉彎時應先確認無車輛後，再進行轉彎，尤其最近午後雷陣雨勢大又急，也會影響駕駛人的視線，更要特別小心，以免造成交通事故。

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