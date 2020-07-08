上酒店不想花出場費　男客點檯下藥性侵小姐…友人忍不住接手亂摸一把

▲酒店小姐指控男客下藥性侵，男客友人還跟著對她上下其手猥褻。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

台北梁姓男子和林姓男子涉嫌在去年底到酒店消費時，指定小姐坐檯，但是都沒有要帶小姐出場的意思，席間梁男趁機下藥，把小姐迷昏後性侵得逞，林男見狀也跟著在小姐身上摸來摸去，小姐昏睡一段時間驚醒發現有異而驗傷報警，台北地檢署8日根據測謊結果等事證，依加重強制性交、趁機猥褻等罪起訴2男。

被害人指控，她對2名男子有點印象，事發的2019年12月間，應該不是他們首次到酒店消費，不過對於當天到底發生什麼事情，卻毫無印象，因為懷疑遭下藥，所以在驗傷採集DNA的同時，也收了血化驗，發現含有毒品FM2成分。

而梁男和林男陸續到案時都否認犯罪，梁男否認迷姦，林男則稱是經被害人同意才會觸碰身體，他們是因為聽過朋友介紹，所以到酒店指定被害人坐檯，之後一起結帳離開，不知為何挨告。

不過梁男在接受測謊時，對於是否下藥等相關問題時，出現明顯情緒波動，有說謊可能，檢警根據被害人下體驗出梁男DNA，體內FM2含量，以及酒店監視器拍到的進出畫面等跡證，認定梁男在事發當天凌晨2點到5點左右下藥迷昏並性侵被害人後，林男再趁被害人清醒前加以猥褻得逞，因此分別以加重強制性交、趁機猥褻等罪起訴。

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