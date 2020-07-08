A330「3套電腦全失效」松機驚險落地　運安會拍板介入調查

▲國籍航空飛機因自動煞車系統失效，險衝出跑道。（圖／記者呂佳賢攝）

記者賴文萱／台北報導

交通部民航局於官網公告，國籍航空A330機型於溼滑跑道落地時，飛控主電腦1、2、3號系統、發動機、反推力系統、自動煞車系統均失效，是全球首例的狀況。運安會主委楊宏智今（8）日證實，事件符合通報處理規則，運安會後續將介入調查。

該起事件飛機為6月14日華航CI202浦東飛松機班機，飛機註冊編號B-18302，當時機上有逾80人，落地時因故障而停在跑道末端約9.1公尺，最終由拖車將飛機拖離跑道。目前該事件發生原因尚在調查釐清，民航局請航空公司針對該機型發生不預期飛控主電腦失效，訂定風險管控措施，以確保飛航安全。

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楊宏智今天表示，該起事故符合通報處理規則第14條或第19條，可判定為航空事故，運安會將介入調查。現場資料及文件將由民航局提供，另外，運安會也會解讀黑盒子，還會與原廠資料進行比對，深入探討安全議題。

▲華航A330電腦失效，險衝出跑道。（圖／記者李宜秦攝）

對此事故，民航局也提出四大建議事項，第一，A330機型航機派遣前，如目的地機場如預報為雨天濕滑跑道，應考量前項不預期狀況影響航機落地性能之因應措施。

第二，駕駛員於在空時，對雨天濕滑跑道進場前之落地性能之計算，應將遭遇前項狀況及使用人工剎車所需停機之距離亦列入試算；如有落地距離不足之疑慮時，應考慮轉降其他備用機場。

第三，航空公司應加強駕駛員有關於雨天濕滑跑道落地時操作注意事項，提高警覺並加強對機載減速系統之功能運作監控，如遭遇自動減速系統失效，須立即反應並轉換為備用或人工方式進行減速操控。

第四，國籍航空所屬空中巴士航機，有類似飛控電腦及減速裝置之機型，得參照本公告辦理以維飛安。

華航表示，A330航機減速裝置於落地後多重異常為全球首例，事件發生後，除已依廠家維護手冊進行維護，並已將相關資料及參數送交空巴總部請其儘速找出根因，提出具體改善方案。另已依民航局公告建議內容進行風險評估，並採取減緩措施，避免潛在安全風險事件的發生。

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