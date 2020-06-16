壯圍海灘3米長圓弧狀不明物...飛機或火箭殘骸？　國安運委會派員鑑定

▲▼岸巡人員合力將壯圍海邊3米長圓弧狀不明飛行物殘骸運走，等運安會人員鑑定。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭壯圍永鎮海邊16日上午，被民眾楊大清發現沙灘上，有一大塊遭大浪打上岸的長3公尺圓弧狀鋁合金等材質的擬似飛機、火箭等不明飛行物殘骸，沙灘上出現這麼一大塊物體，令民眾們議論紛紛，擔心是否外海上空有飛機失事解體？及是否機上有人遭遇不幸…下午海巡人員合力將不明飛行物殘骸運走，等運安會人員鑑定。

宜蘭壯圍鄉民楊大清表示，16日上午友人告知永鎮海邊沙灘上有一大塊東西，他好奇的前往察看，這塊長3公尺左右、大圓弧直徑大概2公尺、小圓弧直徑大概70公分的圓弧狀物，目視材質包括有有鐵、鋁、碳纖維之類，外殼疑似為泡綿材質，有高溫焚燒痕跡，內層則有蜂窩狀結構，圓弧狀物也長有貝類物，應在海上有段時日後，才被打上岸。

下午一時許，海巡壯圍大福安檢所人員，合力將不明飛行物殘骸抬出沙灘，運往大福安檢所存放，等待國家安全運輸委會人員，前來鑑定是何種飛行物的殘骸。

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