首都國際機場A330整排變殘破廢鐵　GNA奪回重要據點

▲的黎波里國際機場(Tripoli International Airport)。（圖／路透社，下同）

記者黃聖庭／綜合報導

由國際多數認可的利比亞政權「民族團結政府」(GNA)，3日成功收復的黎波里國際機場。當年人來人往的繁華機場已成廢墟，多架利比亞航空A330-200的客機閒置，有些引擎被拆毀，機體燒成殘骸，全變一堆廢鐵。

根據《路透社》報導，GNA在接受土耳其援助下，成功收復由「利比亞國民軍」(LNA)佔領的的黎波里國際機場，並且逐漸將其領導人哈夫塔將軍(General Khalifa Hafta)的勢力趕出首都，可能會再往東南方等城市進攻。

GNA表示，他們的部隊已經前進到Qasr Ben Gashir這一代，成功奪回機場的控制權。聯合國方面也請雙方代表進行談判，目前已經達成停火協議。

美國方面則在上周透露，俄羅斯支援哈夫塔勢力至少14架戰鬥機，型號包含新的米格-29和Su-24，然而這個消息被莫斯科當局與LNA否認。不過LNA開始翻新一些舊有的戰機，因應未來可能發生的空戰，聯合國則提出警告，向利比亞運送武器或戰鬥人員將會使衝突加劇。

自從2011年爆發阿拉伯之春後，利比亞分裂成東西兩方敵對勢力，2014年的黎波里國際機場遭到轟炸嚴重受損，停止營運後後來就成為雙方爭奪的據點，來往的民航機只能使用鄰近的米提加國際機場。



