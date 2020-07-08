丁怡銘回擊藍營「陳其邁輔選國家隊」指控：找不到議題才會找麻煩





▲行政院發言人丁怡銘。（圖／「Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市長補選開打，國民黨7日召開記者會，質疑民進黨動用國家資源，以政院體系組織「輔選國家隊」幫參與補選的陳其邁拉抬聲勢。對此，行政院發言人丁怡銘8日接受廣播專訪時回擊，藍營就是找不到議題打，才會選擇找麻煩。

民進黨發言人顏若芳7日針對藍營指控回擊，從韓國瑜的「介於有和沒有之間的追蹤器」到「派出所不借洗手間」，乃至種種所謂創造出「罷韓國家隊」、「補選國家隊」、「輔選國家隊」的名詞，目的就是要污名化、抹黑對手，以遮掩自己拿不出政見，及願景擘劃的窘境。國民黨每逢選舉就重拾老梗，無疑是對選民的根本看輕。

丁怡銘8日受訪時強調，政務官幫忙輔選很正常，更何況中央是去談政策，現場也沒喊凍蒜，「他們就是找不到議題才會找麻煩」。

丁怡銘評論，陳其邁是很新的候選人，當年2018年敗選重新站起的陳其邁是2.0版本，如今有了行政院歷練可以說是「陳其邁2.5」。他透露，行政院長蘇貞昌非常信任陳其邁，這次防疫工作中防疫國家隊、口罩國家隊都是陳其邁負責許多。他笑稱陳其邁吸收了蘇貞昌的日月精華，早已蛻變成2.5更強版本。

至於國民黨高雄市長候選人李眉蓁酸陳其邁老是「叔叔」，丁怡銘說，陳其邁像哥哥，跟大家都沒什麼距離，戴了口罩看不出表情還會挑眉跟大家互動。

至於高雄市長補選戰應該得票多少才是成功？丁怡銘認為重點不是得票數，而是得票率，如果能開出6成得票率就可以吸引大家對陳其邁的認同。