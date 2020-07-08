還原「裝冷氣」政見始末！知情人士酸李眉蓁「韓國瑜2.0」：草包不做功課





▲陳其邁將冷氣政策列入2018年選戰政見。（圖／翻攝自張博洋講Hak啦臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市長候選人陳其邁承諾，當選後將加速高雄市國中小全面裝設冷氣機及改善學校電力系統。國民黨對手李眉蓁卻酸陳其邁是「韓國瑜2.0」，稱裝冷氣政策是韓市府提出的。不過，翻開2018年的競選公報，推動國中小裝冷氣政策早就寫在陳其邁政見中，反倒是韓國瑜並未提到，而韓市府上任一年多後，相關政策實行也不如預期，知情人士狠嗆李眉蓁是草包又不做功課。

罷韓四君子之一的張博洋透過臉書表示貼出2018年的選舉公報，陳其邁當時早就把「推動國中小裝冷氣」寫在上頭。同時，他也翻出韓國瑜當選市長一年後、尚未被罷免忙著選總統時的新聞，曾經承諾國中小教室全裝冷氣，但韓市府完成度僅有1成。

張博洋狠酸李眉蓁，「又是一個韓國瑜做半套都不到的跳票政見啊，眉蓁真的很喜歡提醒大家韓總在高雄的『豐功偉業』。」他痛批，「正常來說，一個人被講是韓國瑜2.0，應該要自己知道不好意思，要覺得羞愧，然後盡可能去提升自己，但我們卻看到參選至今擺脫不了韓國瑜2.0名號罩頂的眉蓁議員，使用了最不好的方式：把別人也抹成韓國瑜2.0，藉此來降低外界對她的質疑。」

針對這次的冷氣政見，知情人士透露，2018年時陳其邁支持「三年雙機」政策也率先提出，「韓國瑜知道後，託一位友人到全教產牽線高教產談，知道陳其邁陣營提出3年逐年完成，他就說那我們2年。」也因此有了後來韓國瑜對外承諾「三年雙機」2年就行的說法。

知情人士指出，後來韓國瑜上任後，「兩年雙機」立刻跳票變四年，規劃經費需求21.3億，結果第一年僅編列2.7億，當時議員就質疑經費缺口達18億，等同韓上任第二年就完全跳票，當時教育局長吳榕峯還瞎護航，「如果韓市長（選上總統）到中央，兩年就可以裝好。」對照今天蘇貞昌院長承諾經費，可見當時冷氣機政策不過是國民黨的選票提款機。

知情人士回憶，2018年選戰時，陳其邁確實是第一位提出推動國中小裝冷氣政策的候選人，韓國瑜後來也跟上。他強調，重點其實不在誰先提出裝冷氣，只要對孩子好都是好的政策、好的結果，不過，李眉蓁不僅沒有提出政見，反而以此作為攻擊話題，對於政策的始末也毫不瞭解，不但沒做功課，對孩子的受教權更是消極，如此的行為才是「真草包、韓國瑜2.0」。





▲陳其邁、李眉蓁。（圖／記者洪靖宜翻攝）