　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

還原「裝冷氣」政見始末！知情人士酸李眉蓁「韓國瑜2.0」：草包不做功課

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲陳其邁將冷氣政策列入2018年選戰政見。（圖／翻攝自張博洋講Hak啦臉書）

▲陳其邁將冷氣政策列入2018年選戰政見。（圖／翻攝自張博洋講Hak啦臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市長候選人陳其邁承諾，當選後將加速高雄市國中小全面裝設冷氣機及改善學校電力系統。國民黨對手李眉蓁卻酸陳其邁是「韓國瑜2.0」，稱裝冷氣政策是韓市府提出的。不過，翻開2018年的競選公報，推動國中小裝冷氣政策早就寫在陳其邁政見中，反倒是韓國瑜並未提到，而韓市府上任一年多後，相關政策實行也不如預期，知情人士狠嗆李眉蓁是草包又不做功課。

罷韓四君子之一的張博洋透過臉書表示貼出2018年的選舉公報，陳其邁當時早就把「推動國中小裝冷氣」寫在上頭。同時，他也翻出韓國瑜當選市長一年後、尚未被罷免忙著選總統時的新聞，曾經承諾國中小教室全裝冷氣，但韓市府完成度僅有1成。

張博洋狠酸李眉蓁，「又是一個韓國瑜做半套都不到的跳票政見啊，眉蓁真的很喜歡提醒大家韓總在高雄的『豐功偉業』。」他痛批，「正常來說，一個人被講是韓國瑜2.0，應該要自己知道不好意思，要覺得羞愧，然後盡可能去提升自己，但我們卻看到參選至今擺脫不了韓國瑜2.0名號罩頂的眉蓁議員，使用了最不好的方式：把別人也抹成韓國瑜2.0，藉此來降低外界對她的質疑。」

針對這次的冷氣政見，知情人士透露，2018年時陳其邁支持「三年雙機」政策也率先提出，「韓國瑜知道後，託一位友人到全教產牽線高教產談，知道陳其邁陣營提出3年逐年完成，他就說那我們2年。」也因此有了後來韓國瑜對外承諾「三年雙機」2年就行的說法。

知情人士指出，後來韓國瑜上任後，「兩年雙機」立刻跳票變四年，規劃經費需求21.3億，結果第一年僅編列2.7億，當時議員就質疑經費缺口達18億，等同韓上任第二年就完全跳票，當時教育局長吳榕峯還瞎護航，「如果韓市長（選上總統）到中央，兩年就可以裝好。」對照今天蘇貞昌院長承諾經費，可見當時冷氣機政策不過是國民黨的選票提款機。

知情人士回憶，2018年選戰時，陳其邁確實是第一位提出推動國中小裝冷氣政策的候選人，韓國瑜後來也跟上。他強調，重點其實不在誰先提出裝冷氣，只要對孩子好都是好的政策、好的結果，不過，李眉蓁不僅沒有提出政見，反而以此作為攻擊話題，對於政策的始末也毫不瞭解，不但沒做功課，對孩子的受教權更是消極，如此的行為才是「真草包、韓國瑜2.0」。

▲陳其邁、李眉蓁。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲陳其邁、李眉蓁。（圖／記者洪靖宜翻攝）

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／巴西總統發燒到37.7度！檢驗結果為陽性
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

港版國安法第43條可要求台灣　蔡英文：不排除祭出反制措施

趙天麟痛批民眾黨「政策主張錯落」：把高雄人當塑膠？

還原「裝冷氣」政見始末！知情人士酸李眉蓁「韓國瑜2.0」：草包不做功課

大巨蛋最快下周核發建照　遠雄：預計明年底完工

游淑慧爆「三倍券綁悠遊卡最笨」　名嘴傻眼：天啊！

蔡英文喝斥大法官遭證實　國民黨：她破壞憲政分際應向國人道歉

才被蔡英文打臉　吳怡農：演習應演練派得上用場的項目

韓國瑜否認背後力推李眉蓁　「提名過程我並未參與」

國防部拍片反擊吳怡農：國軍從不作秀

大巨蛋挖投手丘遭疑偷施工　遠雄火爆嗆議員：我小老百姓鬥不過你

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

鄧紫棋公開每天早餐份量　陳喬恩傻眼：這樣就飽了嗎？

真人「七彩霓虹燈」嗨翻KTV！繞包廂狂轉網笑翻：以為是邪教

在家有能做！15分鐘「HIIT」訓練 深蹲+平板...肌肉男也爆汗求饒

解封後首場「漫威主題」觀光盛事　2020澎湖國際海上花火節登場！

匠紫-女生挑戰台北車站睡一夜，過程超危險！？被騷擾到不敢入睡！

才續簽志願役就遇無情浪奪命！　爸忙治喪想起蔡博宇生日…淚崩

安妮失控喊網友評論她「這幾點」　吳宗憲傻眼：比基尼太短都要罵

楊丞琳看「她們的表演」感動哭了　演出前單獨特訓《DD52》女選手1hr！

才剛立好中柱！女騎士下秒遭撞勞斯萊斯狂嗆「給妳1萬夠不夠？」

港版國安法第43條可要求台灣　蔡英文：不排除祭出反制措施

趙天麟痛批民眾黨「政策主張錯落」：把高雄人當塑膠？

還原「裝冷氣」政見始末！知情人士酸李眉蓁「韓國瑜2.0」：草包不做功課

大巨蛋最快下周核發建照　遠雄：預計明年底完工

游淑慧爆「三倍券綁悠遊卡最笨」　名嘴傻眼：天啊！

蔡英文喝斥大法官遭證實　國民黨：她破壞憲政分際應向國人道歉

才被蔡英文打臉　吳怡農：演習應演練派得上用場的項目

韓國瑜否認背後力推李眉蓁　「提名過程我並未參與」

國防部拍片反擊吳怡農：國軍從不作秀

大巨蛋挖投手丘遭疑偷施工　遠雄火爆嗆議員：我小老百姓鬥不過你

暑假剛開始…藍鯨遊戲入侵IG！「詭異狗頭人」按下追蹤　5000人高喊：Daddy

港版國安法第43條可要求台灣　蔡英文：不排除祭出反制措施

北捷1280月票坐破萬...暗藏「大漏洞」！他點出真相：該查　曝3拯救法

印度空軍於中印邊境「夜間演習」　印媒曝解放軍喀喇崑崙山部署相控陣雷達

中職／廖乙忠VS卡本特　兄弟亮燈回主場再戰猿　1比4開始追

還記得《大長今》連生嗎？　42歲朴恩惠凍齡被封「韓版王祖賢」

「蔡桃貴主題車站」5分鐘開箱　一抬頭…滿滿桃貴天花板萌炸！

火焰和牛排＋現刨松露　「犇極上」夏季新菜吃得到5種頂級食材

趙天麟痛批民眾黨「政策主張錯落」：把高雄人當塑膠？

楊洋相隔5年點頭接陸綜！　合體吳奇隆…嘉賓陣容一公開網炸了

黑柴威風散步瞄到巨型垃圾袋！　下秒嚇爆彈飛...飼主路人全笑慘

政治熱門新聞

游淑慧爆「三倍券綁悠遊卡最笨」　名嘴傻眼：天啊！

還原「裝冷氣」政見始末！知情人士酸李眉蓁「韓國瑜2.0」

否認是李眉蓁背後推手　韓國瑜：提名過程我並未參與

趙天麟痛批民眾黨「政策主張錯落」：把高雄人當塑膠？

陸戰隊員搶救！4幼子喚「爸爸抱抱」

國民黨：蔡英文破壞憲政分際應向國人道歉

韓國瑜不當市長賺更多　持百張生技股王月再賺1845萬

大巨蛋最快下周核發建照　遠雄：預計明年底完工

議員疑大巨蛋偷施工　遠雄：鬥不過你

高雄議長補選綠營這個人參選　跟319槍擊密切關係！

吳怡農：演習應演練派得上用場的項目

「罷免林智鴻」總部正式開張　林：我會直球對決

快訊／陸戰隊突擊艇翻覆1死2命危　承辦人楊姓少校輕生

三倍券要「趨吉避凶」？ 　名嘴推這樣用

更多熱門

相關新聞

時力執行長：陳菊跟韓國瑜的延長賽

時力執行長：陳菊跟韓國瑜的延長賽

高雄市長補選在即，藍綠白隔空交火，戰況激烈，國民黨李眉蓁酸民進黨陳其邁裝年輕，反被行政院長蘇貞昌嗆「年紀小卻迂腐」，市長選戰是否淪為口水戰？時力智庫執行長李兆立在7日的ETtoday《雲端最前線》直指，補選完全不像這兩人的比賽，重點要放在他們背後的團隊，其實比較像「陳菊跟韓國瑜的延長賽。」

陳揮文酸李眉蓁「不會贏」　先辭市議員

陳揮文酸李眉蓁「不會贏」　先辭市議員

力挺陳其邁遭疑「國家輔選隊」？陳時中：喜歡的人就幫忙

力挺陳其邁遭疑「國家輔選隊」？陳時中：喜歡的人就幫忙

韓國瑜不當市長賺更多　持百張生技股王月再賺1845萬

韓國瑜不當市長賺更多　持百張生技股王月再賺1845萬

「吃到飽」變吃不飽？1280 月票爽搭萬元該查？

「吃到飽」變吃不飽？1280 月票爽搭萬元該查？

關鍵字：

陳其邁高雄市長補選李眉蓁韓國瑜韓國瑜2.0

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

孫生媽出獄5天又出事！警方上門關切

即／微星科技CEO突然墜樓　腦漿外溢身亡

3千萬勞斯萊斯撞凹帥喊「免賠」！　陳小菁挺老公

26歲男「拔完智齒」連續噴血10天死亡！　醫生：全身血都細菌

10大女神出爐　林志玲、子瑜竟跌出榜外　

快訊／巴西總統發燒到37.7度！檢驗結果為陽性

農民爸買傳統手機送女兒被摔爆　隔天自殺

拒讓沒戴口罩乘客上車！公車司機遭毆腦死

陸劇祭出20條禁令！愛情不能甜+同性戀轉友情

女騎士撞勞斯萊斯幻影大哭　天價維修費出爐車主回應了

郭碧婷被瘋傳產前憂鬱！　向佐曬圖洩婚姻現況

蕾菈立遺囑道歉父母親！

柴犬盯鄰居家整晚　隔天真相大白

監視器畫面曝！微星總經理走上7樓墜亡

民宅竄火…警消破門見男嬰趴地哭

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲
鄧紫棋公開每天早餐份量　陳喬恩傻眼：這樣就飽了嗎？

鄧紫棋公開每天早餐份量　陳喬恩傻眼：這樣就飽了嗎？

真人「七彩霓虹燈」嗨翻KTV！繞包廂狂轉網笑翻：以為是邪教

真人「七彩霓虹燈」嗨翻KTV！繞包廂狂轉網笑翻：以為是邪教

在家有能做！15分鐘「HIIT」訓練 深蹲+平板...肌肉男也爆汗求饒

在家有能做！15分鐘「HIIT」訓練 深蹲+平板...肌肉男也爆汗求饒

解封後首場「漫威主題」觀光盛事　2020澎湖國際海上花火節登場！

解封後首場「漫威主題」觀光盛事　2020澎湖國際海上花火節登場！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面