雙腿長134cm！巨人正妹「身高205cm」愛穿高跟鞋　最大煩惱竟是「這個」

記者黃心瑀/綜合報導

29歲的倫森霍盧(Rentsenkhorloo Bud)來自蒙古,身高高達6英尺9英吋(約205公分),並且用有世界上第二長的雙腿,從臀部到腳後跟的長度為52.8英寸(約134.1公分),只比紀錄上第一的53英吋(134.6公分)少了0.2英吋(約0.5公分)而已。

綜合外媒報導,倫森霍盧現在住在美國芝加哥,她的超高身高似乎是遺傳家裡,她的爸爸跟媽媽身高分別為6英尺10英吋(約208公分)跟6英尺1英寸(約185公分);與一般身高高於同齡人會感到害羞的人不同,她很喜歡穿短褲跟高跟鞋,炫耀自己有有一雙超長雙腿,而且高跟鞋還能讓她看起來更高,她說她愛自己長長的雙腿,因為他們讓她看起來更加漂亮。

儘管倫森霍盧擁有逼近世界第一的長腿,但她卻對進入吉尼斯世界紀錄感到無感,因為她一點興趣也沒有。擁有205公分的身高,也代表著倫森霍盧必須得面對很多挑戰,比如說找尋合適的衣服、如何穿過比她矮的門等問題。

倫森霍盧說,很多門對她來說真的太矮了,而且很討厭頭撞到門上的感覺,找衣服也很困難,腳的尺寸是美國尺寸13號,在蒙古、韓國等亞洲國家,甚至找不到任何能穿的鞋子,在美國的時候也找不太到能穿的衣服,只能透過網路慢慢尋找;她一年級的時候就已經有168公分,跟老師一樣高,當時的她想要買可愛的衣服,但卻沒有這麼大的尺寸。

倫森霍盧表示,自己在求學階段並沒有因為身高被欺負,但有時會因為自己太高感到難過或不舒服,但現在的她與眾不同,並以此為傲,現在的她在做兼職模特兒,跟一家專門幫高個子的女孩設計衣服的品牌合作,她想告訴大家,高個子是美麗的,可以讓人看起來與眾不同。

Tall Lady in Red Beautiful Rentsenkhorloo Bud photographed in Bali (Indonesia). Her legs have been measured at 134cm and are the longest in the world!#TallGirlTwitter #TallGirls #TallWomen #TallQueens #LongestLegs #LongLegs #TallModels pic.twitter.com/stQlObzW2b