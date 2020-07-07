韓媒：美特使攜「放寬制裁新方案」訪韓　北韓重申無意與美談判

▲ 金正恩、文在寅及川普去年6月底於板門店。（圖／朝中社）

記者陳宛貞／編譯

美國副國務卿兼國務院對北韓特別代表畢根（Stephen Biegun）7日飛抵南韓，展開3天2夜的出訪行程。北韓外務省美國事務局長權正根今早發表談話重申，無意與美國舉行元首峰會，更批評南韓自詡為中間人，對兩國問題「多管閒事」。

權正根7日透過官媒《朝中社》表示，「再次明確聲明，我們沒有和美國人相對而坐的想法。我們的外務省第一副相崔善姬不久前也已經針對不合時宜的朝美首腦會談一說發表明確的立場。」崔善姬4日曾發表談話指出，沒必要和美國談判。

權正根接著隱晦指責南韓總統文在寅，「（崔善姬）談話中也提及那個想再度擔任朝北首腦會談中間人、管太多的人。不知是理解能力太差還是只聽進好消息的關係，南邊還是持續傳出『推動朝美首腦會談的努力始終不變』的論調」，批評南韓根本自身難保，還想插手北韓事務，只會讓兩韓關係越來越糟。

畢根上月29日在華府的會議上表示，對北韓的外交之門已經敞開，傳達希望與北韓重回談判桌的訊息，但北韓無意接受。南韓《韓國日報》7日則獨家報導，畢根此次帶著「放寬對北韓制裁」的新方案訪韓，盼望緩和朝鮮半島緊張。

畢根此次出訪旨在管理朝鮮半島緊張，也希望進一步與北韓重啟談判。南韓執政黨消息人士向《韓國日報》透露，美國官員近來與南韓談論此事時，提出以放寬制裁等較為柔軟的方式與北韓接觸的想法，但北韓是否會回應還是未知數。

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