蘇貞昌再誇三倍券好領好刺激　批港版國安法「管到全世界」

▲行政院長蘇貞昌指出，三倍券民眾可多元使用，政府會往這方面再加碼、再推動，希望大家一起用三倍券，讓整個台灣振興起來。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

行政院長蘇貞昌7日上午在台南指出，三倍券的推出，好領、好刺激，確實有達到效果，民眾可多元使用，政府會往這方面再加碼、再推動，希望大家一起用三倍券，讓整個台灣振興起來。

有關三倍券的問題，蘇貞昌院長很關心，在臉書也一直在宣傳，目前看起來民眾對紙本比較熱烈，反而數位綁定的比較少，台北市長柯文哲也質疑三倍券的效果，蘇貞昌院長指出，三倍券發行預購、預訂以來，才幾天已經有8百萬民眾熱心參與，當時看到民眾的消費習慣以及商家不斷的加碼，甚至於地方政府有送車子、有送房子，還有種種的優惠；同時，三倍券的設計又非常的漂亮、新穎，有很多民眾特別喜愛，甚至連封套都看得很「尬意」，所以大受歡迎。

蘇貞昌說，可以看出來，三倍券的推出，對於好領、好刺激，確實有達到效果。同時也知道，現在無論民眾是用信用卡、用刷卡，用種種方式，方式多元，每一種都是一種新方法、新的數位使用方式，可見整個台灣民眾在使用、在消費上都有跟過去不一樣，政府會往這方面再加碼、再推動，希望大家一起用三倍券，讓整個台灣振興起來。

對媒體問到港版國安法第43條細則，是不是有侵害到台灣國家主權的問題，蘇貞昌表示，「這一次中國的香港國安惡法，讓全世界看到，中國不但背棄了對港人的承諾，同時所立的法律，竟然管到全世界各地，管到所有的人民，甚至於要管台灣。台灣是一個主權獨立的國家，我們不會幫中國來做他的幫兇，我們會保護國人的安全。同時，也從這件事情，我們看到，我們一直堅持主權、堅持安全是多麼的重要，也希望國人同胞大家看到，唯有台灣有主權才有安全，唯有國人同胞團結一心，才能保護自己。」

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