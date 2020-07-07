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台中居家檢疫1126人暴增至1811人　盧秀燕：建議中央控制返台人數

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▲盧秀燕表示，台中居家檢疫人數不減反增，令人憂心。（圖／記者鄧木卿攝）

▲盧秀燕表示，台中居家檢疫人數不減反增，令人憂心。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕7日主持市政會議前表示，自從政府針對疫情大解封之後，台中市6月的居家檢疫人數原本是1126人，但截至7月6日，人數暴增至1811人，雖然台灣相對安全，但居家檢疫人數反而不減反增，令人感到憂心，她建議中央是否在返台人數上應多所控制。

盧秀燕表示，台中市政府配合中央防疫紓困方案，一共受理65780件，核准65652件，核准率99.81%，核發5億7千650萬元，希望藉由盡速核准，稍解市民燃眉之急。

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盧也提及，中央政府從6月7日宣布大解封以後，因為適度放寬讓國人回台、或是國外旅客來台洽公等，因為台中是全國第2大城市，又是高度國際化城市，因此，進入台中的人數相對比其他縣市高，結果，造成台中居家檢疫的人數，不減反增。

她以6月3日為例，居家檢疫是1126人，6月24日1598人，到了昨天，竟暴增至1811人，國人當然有權力回台，開放適度的國外商務客進到台灣洽公、做生意，也是好事，可是這個數量，中央還是必須稍微控制一下，因為當居家檢疫人數不減反增的時候，表示風險相對就高，尤其當全世界罹患新冠肺炎的人數還這麼多的時候，當然引起市府關注，也令人感到憂心。

盧秀燕除了希望中央擴大來台人數的政策要有所因應之外，也拜託相關的局處不可以疏忽和鬆懈，一樣要上緊螺絲，加強防疫工作。

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