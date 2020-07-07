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林鄭月娥：國安法是一條溫和的法律　實施一周「未見大量恐懼」

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▲▼香港特別行政區維護國家安全委員會舉行首次會議。（圖／香港政府）

▲香港維護國家安全委員會6日舉行首次會議。（圖／香港政府）

記者蔡紹堅／綜合報導

「港版國安法」上周生效，香港特首林鄭月娥7日表示，事實證明過去一周沒有見到大量恐懼，「一些有國際經驗的專家說，這條法律並不算是一條嚴苛的法律，相對於其他國家的國安法，這是一條相當溫和的法律。」

林鄭月娥指出，就這一條全國性法律，中央高度信任香港特別行政區和行政區政府，所以一定會嚴格執行這條法律，把違法者繩之於法，保障香港的安全、保障國家的安全，「在此必須要提醒一些往日的激進人士、鼓吹各樣會危害國家而進行一些行動的人士，不要、不應該以身試法，因為後果是相當嚴重。」

▼「港版國安法」生效隔日，便有10人被依此法拘捕。（圖／路透社）

▲▼7月1日香港銅鑼灣遊行。（圖／路透）

林鄭月娥提到，有人說這條法例非常嚴苛，嚴苛到削弱或完全漠視人權和自由，也是因為這個效果，這條法例正在散播、製造大量恐懼，但事實證明，過去一個星期看不到有甚麼大量恐懼；如有的話，也只是有人在製造白色恐怖，或有些人因為怕會觸犯法律而做的一些行動。

林鄭月娥指出，她聽到很多法律專家，尤其是一些有國際經驗的專家說，這條法律並不算是一條嚴苛的法律，相對於其他國家的國安法，這是一條相當溫和的法律，一來它的涵蓋面不像是別的國家的國安法，甚至我們自己國家的國安法般廣泛，涵蓋國家安全的方方面面。

▲▼2020,香港七一衝突。（圖／路透）

港版國安法6日發布43條《實施細則》，有人質疑擴大了港府的權力，林鄭月娥表示，其實是剛剛相反，因為如果沒有這些《實施細則》，權力和措施差不多可以說是絕對，「每項措施的應用，我們都有清楚的細則，在甚麼情形下可以使用，要滿足甚麼條件才可使用，甚至是由誰來批准才可使用，這是令我們更可以保障人權，市民也可以安心。事實上，如市民奉公守法，從來沒想過危害國家安全，應該完全不需要擔心。」

林鄭月娥並強調，國安法不但不會製造恐懼，應該說是開始令香港可以回復平靜和穩定。

▲▼香港國安法,港版國安法,港區國安法。（圖／路透）

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