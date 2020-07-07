「粉紅超跑」迴轉駐駕員林車行！堅持擠窄小辦公室　信眾嗨翻：太不可思議了

▲粉紅超跑駐駕員林宏泰汽車行「窄小辦公室」，現場信眾個個拍手叫好。（圖／白沙屯媽祖網路電視台提供，下同）

記者張弘昌、陳羿妏／彰化報導

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步進香，這場盛事每年都吸引上萬信徒共同參與，而6日晚間駐駕在員林宏泰汽車，現場民眾更是為見媽祖一眼，擠爆莒光路，透過影片更能看到，車行的辦公室即便窄小，「粉紅超跑」仍是駐駕了！車行老闆夫妻得知後，感動到下跪獻花。

請繼續往下閱讀...

媽祖鑾轎6日從彰化市沿著台一線經過花壇鄉、大村鄉等鄉鎮，一路到員林市後，信眾們全程緊緊跟隨在後，而同日晚間7時許，媽祖鑾轎來到員林市莒光路與埔心交界處時，卻突然轉向莒光路的宏泰汽車商行駐駕，讓信眾、車行老闆都非常驚訝。

透過「白沙屯媽祖網路電視台」影片可以看到，車行的辦公室入口其實並不大，但媽祖鑾轎仍是「堅持」擠進狹小的辦公室內，讓信眾們都直呼「居然可以進去」、「太不可思議了」，親眼見證神蹟的那一刻，現場氣氛非常熱絡，群眾個個拍手叫好，而車行老闆黃永溱也接受訪問表示，他與妻子、家人常到拱天宮拜拜，沒想到今年媽祖會轉進店內駐駕，內心相當高興。

▲▼宏泰汽車老闆與妻子向媽祖獻花，而辦公室的實際空間確實不大，因此讓現場信眾驚呼連連。（圖／記者唐詠絮攝）





媽祖鑾轎7日凌晨3點從宏泰汽車起轎後，沿著中山路一路從員林市南下，沿途行經埔心、永靖、田尾、北斗、溪州等鄉鎮，期間只有在永靖的楓康超市及北斗菜市場停轎休息，接下來預計明8日上午9時抵達北港新街派出所停駕，並與遊覽車的信徒會合整隊後，繞行北港市區，約中午時間抵達北港朝天宮舉行後續的安座、謁火、祝壽大典。



►二手票券豐富你的生活