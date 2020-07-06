彰化巧遇「粉紅超跑」畫面曝！他親賭「綿延6km進香隊伍」…大讚：最美風景

記者唐詠絮、陳羿妏／彰化報導

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步進香，這場盛事每年都吸引上萬信徒共同參與。白沙屯媽租6日上午乘坐「粉紅超跑」進入彰化市，而一名鹿港攝影工作者黃昭雄於臉書分享他與「粉紅超跑」擦肩而過的畫面，再加上親眼看見沿途滿滿的步行民眾，他表示相當感動。

▲苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步進香，一名攝影工作者黃昭雄分享他與「粉紅超跑」擦肩而過的畫面。（圖／黃昭雄本人授權提供，下同）

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黃昭雄提到，今天他在彰化市錄下與粉紅超跑相會的畫面，整個隊伍綿延5、6公里，場面聲勢相當浩大，甚至連遊覽車編號都編至70幾號，以及有大貨車上面掛著「累了請上車」，讓徒步民眾得以上車稍作休息。

黃昭雄表示，他發現沿途有很多行動不是很方便的信眾，仍是跟著隊伍一起走，這樣沿途紀錄下這刻，也讓他直呼「最美的風景是沿途有很多民眾，自發性地提供免費飲料跟餐點」，讚嘆台灣進香獨有的特色景緻。

白沙屯媽祖鑾轎轎頂覆蓋一層薄帆布，拱天宮選用柔和的粉紅色凸顯媽祖慈悲心，由於進香起駕時行進快速，被信徒暱稱為「粉紅超跑」或是「粉紅法拉利」，而白沙屯媽祖5日凌晨2時15分準時起駕，超過5萬信徒擠爆廟前廣場，創人數新高，而同日下午3時許，白沙屯媽祖乘坐「粉紅超跑」駐駕大甲鎮瀾宮停留約30分鐘，睽違14年的「雙媽相會」讓兩方信徒都相當興奮。

▲白沙屯媽祖鑾轎5日下午駐駕大甲鎮瀾宮。（圖／翻攝臉書粉專白沙屯媽祖婆網站）



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