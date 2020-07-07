紅衣男ATM提款到一半…腳邊湧出「黑油」！網笑：不愧是產油國

▲紅衣男先是往後退了幾步，隨後仍淡定提款。（圖／翻攝自Domenico／@AvatarDomy推特）



實習記者劉雪兒／綜合報導

所謂「富得流油」是形容極有錢！伊朗是石油主要生產國之一，油藏非常豐富，近來有一名伊朗男子到ATM提款時，腳邊地板上竟無預警地湧出「黑色石油」，男子先是愣住三秒，隨後即淡定提款，似乎見怪不怪。對此，網友調侃說，「原來石油國可以隨時噴出油」、「不愧是石油國！」

Oil randomly popping out of ground in,Masjed Soleymān,Iran pic.twitter.com/0HIope0XFt — Domenico (@AvatarDomy) June 9, 2020

根據土耳其媒體《新黎明報》報導，這名男子在傍晚時到位於伊朗馬斯吉德蘇萊曼（Masjed Soleyman）的一家銀行ATM提款，這時從地面突然湧出黑色石油，紅衣男先是愣住回頭看了看，隨即淡定往後退了幾步，確認石油沒有再蔓延後，就繼續提款作業。

從影片中可以看見，後來有一名年紀較大的白髮男子也進來領錢，發現地面都是石油，便向紅衣男詢問了一下狀況，還笑稱「這不好處理啊！」就很自然、小心的跨過石油，準備排隊領錢，似乎相當習以為常。

▲白髮男也被眼前的景象嚇到，紅衣男還貼心地提醒。（圖／翻攝自Domenico／@AvatarDomy推特）

影片立刻引來大批網友留言，「不愧是石油富國」，「果然是產油國，地面隨時就可以湧出石油」、「這些都是黃金欸」、「碰到這種情況，還可以繼續提款，真的是太強了」，「原來石油國家可以隨便噴出油」，「真的是富得流油」。