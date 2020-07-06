▲明基集團響應「振興三倍券」，虹韻助聽器破天荒再加碼11倍 。（圖／明基提供）

記者姚惠茹／台北報導



明基集團虹韻助聽器為提升台灣聽損者助聽器配戴率，今（6）日宣布響應行政院「振興三倍券」經濟方案，推出「振興有禮 明基虹韻挺你」專案，加碼放大優惠11倍回饋民眾，將振興券效益放大再放大。



虹韻表示，「振興有禮 明基虹韻挺你」限時優惠活動，只要使用1000元振興券購買限定助聽器，即可折扣11000元，最多一人單耳使用2000元振興券，單耳最高可折扣22000元，破天荒回饋11倍，幫助聽損者家庭減輕負擔，藉此機會選配助聽器改善生活品質。



虹韻指出，只要在7月15日至9月30日持「振興三倍券」的實體票券，至虹韻助聽器全台39間門市、3間聽力所或預約免費到府服務，選擇限定助聽器即可享單耳22,000元折扣金，並從即日起預約聽檢，再加碼送好禮，預約聽檢篩檢符合條件（55dB），送時尚頸掛風扇，讓消費者好禮拿不完。



虹韻強調，助聽器以「提昇台灣聽損者助聽器配戴率」為核心服務理念，積極推出免費試聽、免費到府服務、遺失故障送新機、最高六年保固等創新服務，是國內指標性的助聽器服務通路，並在防疫新生活期間，全省門市每天均進行儀器設備及環境消毒，備有酒精提供前來門市服務保養的客戶使用，為前來定期聽力檢查及助聽器保養的客戶做好把關。

此外，響應政府「振興三倍券」政策的廠商越來越多，像是華碩祭出「振興有禮 華碩挺你」限時優惠活動，破天荒推出6000元家樂福禮券登錄禮，搭配政府振興三倍券的3000元，最高可讓1千變9千，還有藥妝店也紛紛祭出優惠，像是Tomod’s滿500元即加贈100元折價券，寶雅則主打消費300元贈送500元折價券，更推出天天抽Switch、Gogoro加碼好康。

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