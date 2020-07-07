領起來！美廉社祭5000萬元「振興券」加碼　還有近300樣商品狂省300元

▲美廉社送振興券。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

行政院規劃「振興三倍券」7月1日起正式開放預購，截至目前為主，全台已有逾8成民眾選擇實體紙本券，而兌領實體券據點包括4大超商、郵局外，還有全台全聯及美廉社門市通通都有。即日起凡至美廉社消費，不限會員、消費金額即可免費獲得1本「美廉社振興券」，每本加碼135元，15日起就可以來店使用。

▲還有近300樣商品有廠商券優惠。

即日起凡至美廉社消費即可獲得1本「美廉社振興券」，全台限量10萬本，內含3張「加碼券」，15日起只要拿著三倍券來店消費，憑500元面額券可加75元「加碼券」，即可消費575元，200元面額券則可加30元「加碼券」，即可消費230元，總共加碼135元，此次預計撒出5000萬元。另外還有「廠商券」優惠，網羅30家業者、近300樣商品消費滿額即享優惠折扣共約300元。

除外，全聯也是兌領實體三倍券據點之一，加碼優惠則祭出，PX Pay會員持實體三倍券單筆購物滿千元送千點（價值100元），再加贈價值3萬元的「振興大禮包」，內含食衣住行育樂等優惠，限量100萬份送完為止。

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