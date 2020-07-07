郵局購領紙本三倍券「僅需2.5分鐘」　每人最多代領5份

▲民眾15日起可至郵局購領紙本振興三倍券，每人最多可代領5份。(圖／記者張一中攝)

實習記者莊子誼／綜合報導

民眾於15日起可直接至郵局購領紙本振興三倍券，中華郵政對此提前進行狀況模擬演練。根據模擬結果，完成每人份的三倍券購領約需2.5分鐘，此外，每人最多可代領5份。

中華郵政預定於9日下午，進行民眾到郵局櫃台購領紙本振興三倍券的狀況模擬演練，而預估的購領時間也有考慮到各種突發狀況，例如證件汙損無法順利讀取、電腦連線短暫異常，或民眾詢問其他問題等，若情況順利，一人份的紙本三倍券實際不到2.5分鐘即可完成購領。

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此外，因紙本振興三倍券可代為領取，中華郵政規劃一次最多限5人份，本人領券時，可另外幫4人代領，若本人已領券，則最多可幫5人代領。

根據經濟部規劃，身分證字號尾數單號者，為周一、三、五至郵局購領三倍券；身分證尾數雙號者，則於周二、四領券，至於周六單雙號皆可領券。

全台只有284間郵局周六有營業，時間從上午9時至中午12時，為了讓民眾早日領取振興三倍券，預計於18日及25日，全台1299間郵局全天加班營業，若有需求，不排除其他周六也加班營業。

值得一提的是，紙本振興三倍券除了在郵局憑健保卡購買領取，也能事先預購，並於15日起到四大超商門市領取，皆免手續費，每人支付新台幣1000元可換3000元三倍券，使用期限至12月底。

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