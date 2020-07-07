《我在墾丁天氣晴》取景民宿熄燈　14年房租漲2倍加疫情壓垮老闆

▲旅行公寓外觀。（圖／翻攝自Google地圖）

記者黃翊婷／綜合報導

曾是偶像劇《我在墾丁天氣晴》取景地點的老民宿「旅行公寓」，日前受到新冠肺炎疫情以及租金影響，業者低調決定結束14年的經營。消息傳開後，讓部分背包客感到很可惜。

根據《自由時報》報導，業者小楷坦言，2006年接手老旅館並進行改造，隔年因為偶像劇的關係提升了名氣，直到2011年才算真正步上軌道，無奈自2年前開始恆春半島的觀光景氣不佳，加上房租漲了2倍，今年初又受到疫情影響，因此決定結束營業，但他喜愛恆春的心沒有改變，期望未來可以讓「到恆春交一個朋友」的精神永續流傳下去。

請繼續往下閱讀...

據了解，《我在墾丁天氣晴》是由紅豆製作股份有限公司製作的偶像劇，由導演鈕承澤引領拍攝，播出後也廣受好評，甚至獲得第43屆電視金鐘獎的戲劇節目編劇獎，連帶捧紅拍攝地點之一的民宿「旅行公寓」。

以平價、舉辦在地文化活動聞名的「旅行公寓」，在Google評論上獲得4.1顆星的好評，最後一條評論是在一週前發布，大多數網友給的評價都很正面，包含「乾淨的旅館，住半個月也不心疼！對毛小孩友善的好地方」、「CP值超高，去墾丁的第一首選，附近機能也很便利」。如今業者決定結束經營，也讓前往墾丁旅遊的民眾少了一個平價住宿的選擇。